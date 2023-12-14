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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html
ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor
ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor
NYT, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığını yazdı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:01+0300
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New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan makalede, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığı belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinin ABD'den gelen desteğin giderek azalacağı yönündeki korkusunun arttığına işaret ettiği vurgulanan makalede, “Aralarında Ukrayna'nın güçlü destekçilerinin de bulunduğu ABD ve Avrupa'daki pek çok yetkili, müzakere yoluyla bir anlaşmanın tek çözüm olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı politikacıların 2024'te Rusya'dan toprak alma hayalini kurduğu, ancak ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmaya geçişinin en gerçekçi strateji olduğunu düşündüğüne vurgu yapılan makalede, Zelenskiy'in zaman kazanabilmesi ve bir sonraki saldırı için yeni bir ordu kurabilmesi için bunun gerekli olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-ordusunun-muhimmat-sikintisi-buyuyor-1078430714.html
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abd, abd, nyt, the new york times (nyt), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
abd, abd, nyt, the new york times (nyt), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy

ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor

02:01 14.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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NYT, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığını yazdı.
New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan makalede, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinin ABD'den gelen desteğin giderek azalacağı yönündeki korkusunun arttığına işaret ettiği vurgulanan makalede, “Aralarında Ukrayna'nın güçlü destekçilerinin de bulunduğu ABD ve Avrupa'daki pek çok yetkili, müzakere yoluyla bir anlaşmanın tek çözüm olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı politikacıların 2024'te Rusya'dan toprak alma hayalini kurduğu, ancak ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmaya geçişinin en gerçekçi strateji olduğunu düşündüğüne vurgu yapılan makalede, Zelenskiy'in zaman kazanabilmesi ve bir sonraki saldırı için yeni bir ordu kurabilmesi için bunun gerekli olduğu kaydedildi.
ABD NATO Top mermisi mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusunun mühimmat sıkıntısı büyüyor
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