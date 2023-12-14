https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html
ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor
ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor
NYT, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığını yazdı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:01+0300
2023-12-14T02:01+0300
2023-12-14T02:01+0300
ukrayna krizi
abd
abd
nyt
the new york times (nyt)
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9d4a8a5cb205550d52b153091c2cb48c.jpg
New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan makalede, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığı belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinin ABD'den gelen desteğin giderek azalacağı yönündeki korkusunun arttığına işaret ettiği vurgulanan makalede, “Aralarında Ukrayna'nın güçlü destekçilerinin de bulunduğu ABD ve Avrupa'daki pek çok yetkili, müzakere yoluyla bir anlaşmanın tek çözüm olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı politikacıların 2024'te Rusya'dan toprak alma hayalini kurduğu, ancak ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmaya geçişinin en gerçekçi strateji olduğunu düşündüğüne vurgu yapılan makalede, Zelenskiy'in zaman kazanabilmesi ve bir sonraki saldırı için yeni bir ordu kurabilmesi için bunun gerekli olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-ordusunun-muhimmat-sikintisi-buyuyor-1078430714.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_916e563c9b8aa59270af67fd388e32da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, nyt, the new york times (nyt), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
abd, abd, nyt, the new york times (nyt), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor
NYT, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığını yazdı.
New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan makalede, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinin ABD'den gelen desteğin giderek azalacağı yönündeki korkusunun arttığına işaret ettiği vurgulanan makalede, “Aralarında Ukrayna'nın güçlü destekçilerinin de bulunduğu ABD ve Avrupa'daki pek çok yetkili, müzakere yoluyla bir anlaşmanın tek çözüm olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı politikacıların 2024'te Rusya'dan toprak alma hayalini kurduğu, ancak ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmaya geçişinin en gerçekçi strateji olduğunu düşündüğüne vurgu yapılan makalede, Zelenskiy'in zaman kazanabilmesi ve bir sonraki saldırı için yeni bir ordu kurabilmesi için bunun gerekli olduğu kaydedildi.