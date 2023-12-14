https://sputniknews.com.tr/20231214/abd-basini-bati-muzakereleri-ukraynada-barisa-ulasmanin-tek-yolu-olarak-goruyor-1078442071.html

ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor

ABD basını: Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor

NYT, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığını yazdı. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T02:01+0300

2023-12-14T02:01+0300

2023-12-14T02:01+0300

ukrayna krizi

abd

abd

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the new york times (nyt)

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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New York Times (NYT) gazetesinde yayınlanan makalede, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin tek yolunun barış müzakereleri olduğuna inandığı belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinin ABD'den gelen desteğin giderek azalacağı yönündeki korkusunun arttığına işaret ettiği vurgulanan makalede, “Aralarında Ukrayna'nın güçlü destekçilerinin de bulunduğu ABD ve Avrupa'daki pek çok yetkili, müzakere yoluyla bir anlaşmanın tek çözüm olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı politikacıların 2024'te Rusya'dan toprak alma hayalini kurduğu, ancak ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmaya geçişinin en gerçekçi strateji olduğunu düşündüğüne vurgu yapılan makalede, Zelenskiy'in zaman kazanabilmesi ve bir sonraki saldırı için yeni bir ordu kurabilmesi için bunun gerekli olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-ordusunun-muhimmat-sikintisi-buyuyor-1078430714.html

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abd, abd, nyt, the new york times (nyt), ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy