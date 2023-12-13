https://sputniknews.com.tr/20231213/sofyada-sovyet-ordusu-anitinin-sokumune-baslandi-1078406351.html
Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın sökümüne başlandı
Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın sökümüne başlandı
Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), başkent Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın söküm işlerine başlandığını, askerlerden birinin kolunun kesildiğini bildirdi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:40+0300
2023-12-13T13:40+0300
2023-12-13T13:40+0300
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mariya zaharova
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Habere göre, Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın söküm çalışmalarını yürüten işçiler, heykel grubunun en yüksek kısmını, askerden birinin PPŞ hafif makineli tüfeği taşıyan kolunu kesti.Sofya Belediye Başkanı Vyara Todeva’nın birkaç gün önce, bakıma muhtaç olan mevcut durumunun tehlike arz ettiği gerekçesiyle anıtın korunması talimatını verdiğine dikkat çekilen haberde, yetkililerin dün anıtın söküm işlerine başladıkları, ancak çalışmalara bir türlü başlanamadığı vurgulandı.Daha sonra akşamüzeri anıt bölgesindeki vincin, askerin PŞŞ hafif makineli tüfeği tutan kolunun kesilerek indirildiği ifade edildi.Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından en uzun figürlerin restore edilmesi ve ardından Sosyalist Sanat Müzesi sergisinin bir parçası olması bekleniyor.Anıtın söküm işleri, Bulgar Sosyalist Partisi'nin (BSP) düzenlediği protestolar eşliğinde sürüyor. BSP parlamento grubunun başkan yardımcısı Georgi Svilenski, anıtın etrafındaki çitleri geçmeye çalışırken yaralandı.Şehir makamları, Sofya’da 1954 yılında dikilen Sovyet Ordusu Anıtı’nı 1993'ten bu yana defalarca sökme girişiminde bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce Moskova'nın Sofya'daki Sovyet Ordusu Anıtı’nın sökülmesini Bulgaristan'ın ikili ilişkileri kötüleştiren düşmanca bir hareketi olarak gördüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ukraynaya-bagis-anlasmasini-veto-etti-1078059117.html
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rusya, bulgaristan, sofya, sovyet, sovyet askeri, sovyet anıtı, sovyetler birliği, mariya zaharova
rusya, bulgaristan, sofya, sovyet, sovyet askeri, sovyet anıtı, sovyetler birliği, mariya zaharova
Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın sökümüne başlandı
Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), başkent Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın söküm işlerine başlandığını, askerlerden birinin kolunun kesildiğini bildirdi.
Habere göre, Sofya'da Sovyet Ordusu Anıtı’nın söküm çalışmalarını yürüten işçiler, heykel grubunun en yüksek kısmını, askerden birinin PPŞ hafif makineli tüfeği taşıyan kolunu kesti.
Sofya Belediye Başkanı Vyara Todeva’nın birkaç gün önce, bakıma muhtaç olan mevcut durumunun tehlike arz ettiği gerekçesiyle anıtın korunması talimatını verdiğine dikkat çekilen haberde, yetkililerin dün anıtın söküm işlerine başladıkları, ancak çalışmalara bir türlü başlanamadığı vurgulandı.
Daha sonra akşamüzeri anıt bölgesindeki vincin, askerin PŞŞ hafif makineli tüfeği tutan kolunun kesilerek indirildiği ifade edildi.
Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından en uzun figürlerin restore edilmesi ve ardından Sosyalist Sanat Müzesi sergisinin bir parçası olması bekleniyor.
Anıtın söküm işleri, Bulgar Sosyalist Partisi'nin (BSP) düzenlediği protestolar eşliğinde sürüyor. BSP parlamento grubunun başkan yardımcısı Georgi Svilenski, anıtın etrafındaki çitleri geçmeye çalışırken yaralandı.
Şehir makamları, Sofya’da 1954 yılında dikilen Sovyet Ordusu Anıtı’nı 1993'ten bu yana defalarca sökme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, daha önce Moskova'nın Sofya'daki Sovyet Ordusu Anıtı’nın sökülmesini Bulgaristan'ın ikili ilişkileri kötüleştiren düşmanca bir hareketi olarak gördüğünü açıklamıştı.