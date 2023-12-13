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Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
rnak ve ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik” bölgesi ilan edildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 12-26 Aralık'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/sirnak-valiliginden-uludere-baraji-aciklamasi-1067505194.html
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şırnak, şırnak valiliği
şırnak, şırnak valiliği

Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

02:36 13.12.2023
© İHA / MİKAİL ŞAN- Şırnak valiliği
 Şırnak valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© İHA / MİKAİL ŞAN-
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rnak ve ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik” bölgesi ilan edildi.
Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 12-26 Aralık'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.
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