https://sputniknews.com.tr/20230225/sirnak-valiliginden-uludere-baraji-aciklamasi-1067505194.html

Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması

Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şırnak valiliği

şırnak

uludere

uludere barajı

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Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

şırnak

uludere

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şırnak valiliği, şırnak, uludere, uludere barajı