https://sputniknews.com.tr/20230225/sirnak-valiliginden-uludere-baraji-aciklamasi-1067505194.html
Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması
Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması
Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T22:52+0300
2023-02-25T22:52+0300
2023-02-25T22:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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şırnak valiliği, şırnak, uludere, uludere barajı
Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması
22:52 25.02.2023 (güncellendi: 22:54 25.02.2023) Abone ol
Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden 'Şırnak Uludere Barajı' ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."