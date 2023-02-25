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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/sirnak-valiliginden-uludere-baraji-aciklamasi-1067505194.html
Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması
Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması
Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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şırnak valiliği, şırnak, uludere, uludere barajı
şırnak valiliği, şırnak, uludere, uludere barajı

Şırnak Valiliği'nden 'Uludere Barajı' açıklaması

22:52 25.02.2023 (güncellendi: 22:54 25.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden 'Şırnak Uludere Barajı' ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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