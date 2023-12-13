Rusya'nın Belarus Büyükelçisi: Batı, Rusya'yı yok etmek için herkesle ittifak yapmaya hazır
© Sputnik / Виктор Толочко/
Abone ol
Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Grızlov, Batı'nın Rusya'yı yok etmek için herkesle ittifak yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov, Rusya'yı yok etmek ve Doğu Slavlarını bölmek isteyen Batı'nın, Moskova'ya karşı olduğu sürece herkesle ve her bayrak altında ittifaka hazır olduğunu söyledi.
Çarşamba günü Minsk'teki Moskova Evi, Donbass'taki sivil halkın trajedisine ve Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarına adanan bir sergisin açılışına ev sahipliği yaptı.
Grızlov'un sergi organizatörlerine ve ziyaretçilere hitaben kaleme aldığı ve diplomatik misyonun basın servisi tarafından dağıtılan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
'Alışılagelmiş Nazizm' sergisi radikal milliyetçilikle flört etmenin, tarihi yeniden yazmanın, hainleri ve katilleri kahraman mertebesine yükseltmenin sıradan bir suç haline geldiği ülkelere ve liderlere yönelik sert bir teşhistir. Nazi işgalinin, Holokost'un ve toplama kamplarının dehşeti, Kolektif Batı'nın mevcut lider nesli için boş sözler olduğunu kanıtlamıştır. Rusya'yı yok etmek; Ruslar, Belaruslular ve Ukraynalılardan oluşan üçlü ulusu bölmek için AB ve NATO, Rusya'ya karşı olduğu sürece herkesle ve her bayrak altında ittifak yapmaya hazırdır.
Grızlov, Batı'nın yıllardır Slav olan her şeye karşı milliyetçilik ve mağara nefreti tohumlarını beslediğini belirterek, '20. yüzyılın ilk yarısında Ukraynalı sağcı ideologlar tarafından formüle edilen Rusya karşıtı mesajları Ukrayna müesses nizamının kafasına yeniden yerleştirmek için milyarlar harcandığını' vurguladı.
Grızlov kaleme aldığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
2014'teki Maydandan sonra Batı'nın yeni Ukraynalı Nazilerin gayrimeşru rejimini gönülden desteklemesi şaşırtıcı değildir. Rusya karşıtı proje bunun üzerine inşa edildi. Takip eden yıllar boyunca, Ukrayna ordusu Donbass halkına yönelik hedefli bir soykırım yürütürken Washington ve Brüksel bugüne kadar para, silah ve siyasi kaynaklarla yatırım yapmaya devam etti. Batı, Ukrayna macerasına o kadar ikna oldu ki, 21. yüzyıl Avrupa'sında bir Nazi devletinin varlığının normalliğine dahi kendini ikna etti.
Rus diplomat, bu hastalığın sonuçlarının her geçen yıl daha da ağırlaştığını belirterek "Kiev'in merkezinde Bandera'nın portrelerinin yer aldığı meşale alayları, Letonya ve Estonya'da yaşlı SS askerlerinin bir araya gelmesi kimse için yeni bir şey değil. Buna yıllarca burunlarının dibinde Hitlerizm'e tapınılmasına göz yuman AGİT ve diğer yapılar da dahildir. Ancak kısa bir süre önce tüm dünya Kanada Parlamentosu'nda bir SS askerinin alkışlanmasına tanık oldu. Bu aynı Alışılagelmiş Nazizm'in ta kendisidir. Ve bunun için hangi bahaneleri bulurlarsa bulsunlar, içinde normalliğin' zerresi yoktur" sözlerini zikretti.
Grızlov herkesin Ukrayna Nazizmi'nin gerçek yüzünü görebileceğini belirterek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:
Hitler'in Nazizmini yenen Ruslar ve Belaruslular, Nazizmin kadar tehlikeli olduğunu başka hiç kimsenin bilmediği kadar iyi biliyor. Nazizme karşı bağışıklık bizim kanımızda var. Gelecek yıl Belarus topraklarının Nazi işgalcilerinden kurtuluşunun 80. yıldönümünü hep birlikte kutlayacağız. Bu yıl dönümüne, şanlı atalarımızın anısına bir an bile ihanet etmediğimizin bilinciyle yaklaşıyoruz. İlkelerimizin kararlılığını eylemlerimizle kanıtladık. Onlar bizim gücümüzdür.