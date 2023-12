https://sputniknews.com.tr/20231213/rusyanin-belarus-buyukelcisi-bati-rusyayi-yok-etmek-icin-herkesle-ittifak-yapmaya-hazir-1078430235.html

Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Grızlov, Batı'nın Rusya'yı yok etmek için herkesle ittifak yapmaya hazır olduğunu söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov, Rusya'yı yok etmek ve Doğu Slavlarını bölmek isteyen Batı'nın, Moskova'ya karşı olduğu sürece herkesle ve her bayrak altında ittifaka hazır olduğunu söyledi.Çarşamba günü Minsk'teki Moskova Evi, Donbass'taki sivil halkın trajedisine ve Ukraynalı neo-Nazilerin suçlarına adanan bir sergisin açılışına ev sahipliği yaptı.Grızlov'un sergi organizatörlerine ve ziyaretçilere hitaben kaleme aldığı ve diplomatik misyonun basın servisi tarafından dağıtılan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Grızlov, Batı'nın yıllardır Slav olan her şeye karşı milliyetçilik ve mağara nefreti tohumlarını beslediğini belirterek, '20. yüzyılın ilk yarısında Ukraynalı sağcı ideologlar tarafından formüle edilen Rusya karşıtı mesajları Ukrayna müesses nizamının kafasına yeniden yerleştirmek için milyarlar harcandığını' vurguladı.Grızlov kaleme aldığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Rus diplomat, bu hastalığın sonuçlarının her geçen yıl daha da ağırlaştığını belirterek "Kiev'in merkezinde Bandera'nın portrelerinin yer aldığı meşale alayları, Letonya ve Estonya'da yaşlı SS askerlerinin bir araya gelmesi kimse için yeni bir şey değil. Buna yıllarca burunlarının dibinde Hitlerizm'e tapınılmasına göz yuman AGİT ve diğer yapılar da dahildir. Ancak kısa bir süre önce tüm dünya Kanada Parlamentosu'nda bir SS askerinin alkışlanmasına tanık oldu. Bu aynı Alışılagelmiş Nazizm'in ta kendisidir. Ve bunun için hangi bahaneleri bulurlarsa bulsunlar, içinde normalliğin' zerresi yoktur" sözlerini zikretti.Grızlov herkesin Ukrayna Nazizmi'nin gerçek yüzünü görebileceğini belirterek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

