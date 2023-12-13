https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-615-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1078431171.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 615 askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 6... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T19:00+0300

2023-12-13T19:00+0300

2023-12-13T19:00+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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insansız hava aracı (iha)

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Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 55 asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, ABD yapımı M113 zırhlı araç ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 100 askeri etkisiz hale getirilirken, bir tank ve iki otomobili yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 250 askerini kaybederken iki tank, ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, üç zırhlı savaş aracı, iki Msta-B obüsü, Akatsiya topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve ağır çoklu roket sistemlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 130 asker, iki kamyonet, iki Akatsiya topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve insan gücü ile teçhizatının yoğun olduğu noktalar vuruldu. Son 24 saatte bu istikamette yaklaşık 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin yetkin eylemleri ve gerçekleştirilen topçu ve hava saldırıları sonucunda, Ukrayna ordusu yaklaşık 30 askerini kaybetti. Ayrıca üç Gvozdika topçu sistemi ve İHA kontrol merkezi yok edildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), donetsk, lugansk, herson, zaporijya