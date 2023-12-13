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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-615-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1078431171.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 615 askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 6... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T19:00+0300
2023-12-13T19:00+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
donetsk
lugansk
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Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 55 asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, ABD yapımı M113 zırhlı araç ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 100 askeri etkisiz hale getirilirken, bir tank ve iki otomobili yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 250 askerini kaybederken iki tank, ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, üç zırhlı savaş aracı, iki Msta-B obüsü, Akatsiya topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve ağır çoklu roket sistemlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 130 asker, iki kamyonet, iki Akatsiya topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve insan gücü ile teçhizatının yoğun olduğu noktalar vuruldu. Son 24 saatte bu istikamette yaklaşık 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin yetkin eylemleri ve gerçekleştirilen topçu ve hava saldırıları sonucunda, Ukrayna ordusu yaklaşık 30 askerini kaybetti. Ayrıca üç Gvozdika topçu sistemi ve İHA kontrol merkezi yok edildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), donetsk, lugansk, herson, zaporijya
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, insansız hava aracı (iha), donetsk, lugansk, herson, zaporijya

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

19:00 13.12.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Savunma Bakanlığı binası
Rusya Savunma Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte Ukrayna ordusunun 615 askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 55 asker, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, ABD yapımı M113 zırhlı araç ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 100 askeri etkisiz hale getirilirken, bir tank ve iki otomobili yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 250 askerini kaybederken iki tank, ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracı, üç zırhlı savaş aracı, iki Msta-B obüsü, Akatsiya topçu sistemi, D-20 ve D-30 obüsleri vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve ağır çoklu roket sistemlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 130 asker, iki kamyonet, iki Akatsiya topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve insan gücü ile teçhizatının yoğun olduğu noktalar vuruldu. Son 24 saatte bu istikamette yaklaşık 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin yetkin eylemleri ve gerçekleştirilen topçu ve hava saldırıları sonucunda, Ukrayna ordusu yaklaşık 30 askerini kaybetti. Ayrıca üç Gvozdika topçu sistemi ve İHA kontrol merkezi yok edildi.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdü.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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