https://sputniknews.com.tr/20231213/rihanna-turkiyeye-geliyor-1078391106.html
Rihanna Türkiye'ye geliyor
Rihanna Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Türkiye’ye geliyor. Yıldız isim, Şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T07:54+0300
2023-12-13T07:54+0300
2023-12-13T07:54+0300
yaşam
rihanna
türkiye
asap rocky
konser
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Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan bir sürpriz daha geldi. Geçen gün dünyaca ünlü menajer Mani Nordine, özel davetli olarak İstanbul'a geldi.Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü menajerin Türkiye'ye neden geldiği de ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, Bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine'in, Rihanna'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, Şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.Rihanna kimdir?Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'un Saint Michael şehrinde doğdu. Babası depo amiri "Ronald Fenty", annesi muhasebeci "Monica Fenty"'dir. Annesi Guyana'lı, babası İrlanda asıllı Barbadoslu'dur. Rorrey Fenty ve Rajad Fenty adında 2 erkek kardeşi vardır. 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna'yı o yıllarda derinden etkileyen olay ise kokain kullanan babası ile annesinin evliliklerinin kötüye gitmesi ve 14 yaşına geldiğinde boşanmaları oldu.Özel hayatıRihanna ve ASAP Rocky çiftinin 2020 yılından beri birlikte oldukları bilinmektedir. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.ASAP Rocky kimdir?Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky 3 Ekim 1988 yılında Amerika'da doğmuştur. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmenidir. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler almıştır. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştır ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkarmıştır.ASAP Rocky En Sevilen Şarkıları:
https://sputniknews.com.tr/20231211/scorpions-8-yil-sonra-istanbulda-konser-verecek-1078323845.html
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rihanna kimdir, rihanna kaç yaşında, asap rocky kimdir
rihanna kimdir, rihanna kaç yaşında, asap rocky kimdir
Rihanna Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Türkiye’ye geliyor. Yıldız isim, Şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.
Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan bir sürpriz daha geldi. Geçen gün dünyaca ünlü menajer Mani Nordine, özel davetli olarak İstanbul'a geldi.
Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü menajerin Türkiye'ye neden geldiği de ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine'in, Rihanna'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, Şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.
Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.
Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.
Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'un Saint Michael şehrinde doğdu. Babası depo amiri "Ronald Fenty", annesi muhasebeci "Monica Fenty"'dir. Annesi Guyana'lı, babası İrlanda asıllı Barbadoslu'dur. Rorrey Fenty ve Rajad Fenty adında 2 erkek kardeşi vardır. 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan Rihanna'yı o yıllarda derinden etkileyen olay ise kokain kullanan babası ile annesinin evliliklerinin kötüye gitmesi ve 14 yaşına geldiğinde boşanmaları oldu.
Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin 2020 yılından beri birlikte oldukları bilinmektedir. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky 3 Ekim 1988 yılında Amerika'da doğmuştur. Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmenidir. New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.
2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler almıştır. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştır ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkarmıştır.
ASAP Rocky En Sevilen Şarkıları:
At. Long. Last. ASAP (2015)