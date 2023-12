https://sputniknews.com.tr/20231211/scorpions-8-yil-sonra-istanbulda-konser-verecek-1078323845.html

Scorpions, 8 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

Scorpions, 8 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, 8 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T15:49+0300

2023-12-11T15:49+0300

2023-12-11T15:53+0300

yaşam

konser

istanbul

scorpions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078323687_0:429:2048:1581_1920x0_80_0_0_2da5b2afd038e8852f6ff06bbb09bb68.jpg

Son olarak 2016 yılında Türkiye'de konser veren rock müzik grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.Biletler 15 Aralık Cuma saat 12.00'de satışta olacak."Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "Always Somewhere" gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan Alman grup Scorpions, sevenleriyle 8 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231130/1077939458.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

scorpions konser,scorpions türkiye,scorpions konser nerede