https://sputniknews.com.tr/20231211/scorpions-8-yil-sonra-istanbulda-konser-verecek-1078323845.html
Scorpions, 8 yıl sonra İstanbul'da konser verecek
Scorpions, 8 yıl sonra İstanbul'da konser verecek
Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, 8 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T15:49+0300
2023-12-11T15:49+0300
2023-12-11T15:53+0300
yaşam
konser
istanbul
scorpions
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Son olarak 2016 yılında Türkiye'de konser veren rock müzik grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.Biletler 15 Aralık Cuma saat 12.00'de satışta olacak."Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "Always Somewhere" gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan Alman grup Scorpions, sevenleriyle 8 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231130/1077939458.html
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scorpions konser,scorpions türkiye,scorpions konser nerede
scorpions konser,scorpions türkiye,scorpions konser nerede
Scorpions, 8 yıl sonra İstanbul'da konser verecek
15:49 11.12.2023 (güncellendi: 15:53 11.12.2023)
Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, 8 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.
Son olarak 2016 yılında Türkiye'de konser veren rock müzik grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
Biletler 15 Aralık Cuma saat 12.00'de satışta olacak.
"Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "Always Somewhere" gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan Alman grup Scorpions, sevenleriyle 8 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelecek.