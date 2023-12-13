https://sputniknews.com.tr/20231213/resmi-gazetede-yayinlandi-11-ilde-o-sinirlar-degisti--1078406178.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilde o sınırlar değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilde o sınırlar değişti

13 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre; Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T13:42+0300

2023-12-13T13:42+0300

2023-12-13T13:42+0300

türkiye

resmi gazete

şehir

sınır

orman

antalya

balıkesir

istanbul

izmir

kütahya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/turkiyede-bir-ilk-tarih-aciklandi-eminonune-girisler-artik-ucretli-olacak-1078402812.html

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sivas

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13 aralık 2023 resmi gazete, resmi gazetede bugün, resmi gazete kararı