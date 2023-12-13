https://sputniknews.com.tr/20231213/resmi-gazetede-yayinlandi-11-ilde-o-sinirlar-degisti--1078406178.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilde o sınırlar değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilde o sınırlar değişti
13 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre; Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:42+0300
2023-12-13T13:42+0300
2023-12-13T13:42+0300
türkiye
resmi gazete
şehir
sınır
orman
antalya
balıkesir
istanbul
izmir
kütahya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/turkiyede-bir-ilk-tarih-aciklandi-eminonune-girisler-artik-ucretli-olacak-1078402812.html
türkiye
antalya
balıkesir
istanbul
izmir
kütahya
manisa
muğla
mersin
sivas
trabzon
yozgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
13 aralık 2023 resmi gazete, resmi gazetede bugün, resmi gazete kararı
13 aralık 2023 resmi gazete, resmi gazetede bugün, resmi gazete kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilde o sınırlar değişti
13 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre; Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.