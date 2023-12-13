https://sputniknews.com.tr/20231213/ligler-yabanci-hakemlerle-mi-surecek-1078394954.html

Maçlar ertelenmişti: Ligler yabancı hakemlerle mi sürecek?

Maçlar ertelenmişti: Ligler yabancı hakemlerle mi sürecek?

Süper Lig hakemlerinin, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin.' görüşünde birleşmesinin... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T09:27+0300

2023-12-13T09:27+0300

2023-12-13T09:37+0300

spor

süper lig

spor toto süper lig

trendyol

hakem

tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df1331a5a5d08eb78291d9be8b831a75.jpg

Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrasında Süper Lig kulüpleri çirkin saldırıya tepki göstererek Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.Kulüpler Birliği üyesi olan Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı 'WhatsApp grubunda' ise ilginç konuşmalar geçtiği iddia edildi. İddiaya göre kulüp başkanlarından birisi "TFF, ligleri uzun süre durduramayacağı için yabancı hakemlerle lige devam etme fikrini gündeme getirmeliyiz" talebinde bulundu.Halihazırda Süper Lig hakemlerinin "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece Maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin" açıklamasının ardından TFF'nin bu olay ile ilgili nasıl bir yol çizeceği de merak konusu olmuştu.'VAR’a yabancı hakem gelmeli'Yeni Asır'dan Selahattin Ertaş'a göre ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR'a yabancı hakemler atanmalı. "Böylelikle futbol kamuoyunun gerginliği alınmış olur, faydalı olup olmayacağı da görünür" diyen Ertaş, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20231213/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1078389879.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ligler yabancı hakemlerle mi sürecek, süper lig hakemleri, süper lig hakem maaşları