https://sputniknews.com.tr/20231213/ligler-yabanci-hakemlerle-mi-surecek-1078394954.html
Maçlar ertelenmişti: Ligler yabancı hakemlerle mi sürecek?
Maçlar ertelenmişti: Ligler yabancı hakemlerle mi sürecek?
Süper Lig hakemlerinin, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin.' görüşünde birleşmesinin... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T09:27+0300
2023-12-13T09:27+0300
2023-12-13T09:37+0300
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Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrasında Süper Lig kulüpleri çirkin saldırıya tepki göstererek Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.Kulüpler Birliği üyesi olan Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı 'WhatsApp grubunda' ise ilginç konuşmalar geçtiği iddia edildi. İddiaya göre kulüp başkanlarından birisi "TFF, ligleri uzun süre durduramayacağı için yabancı hakemlerle lige devam etme fikrini gündeme getirmeliyiz" talebinde bulundu.Halihazırda Süper Lig hakemlerinin "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece Maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin" açıklamasının ardından TFF'nin bu olay ile ilgili nasıl bir yol çizeceği de merak konusu olmuştu.'VAR’a yabancı hakem gelmeli'Yeni Asır'dan Selahattin Ertaş'a göre ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR'a yabancı hakemler atanmalı. "Böylelikle futbol kamuoyunun gerginliği alınmış olur, faydalı olup olmayacağı da görünür" diyen Ertaş, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231213/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1078389879.html
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ligler yabancı hakemlerle mi sürecek, süper lig hakemleri, süper lig hakem maaşları
ligler yabancı hakemlerle mi sürecek, süper lig hakemleri, süper lig hakem maaşları
Maçlar ertelenmişti: Ligler yabancı hakemlerle mi sürecek?
09:27 13.12.2023 (güncellendi: 09:37 13.12.2023)
Süper Lig hakemlerinin, 'Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin.' görüşünde birleşmesinin ardından kulüplerin bulunduğu WhatsApp grubunda' ilginç konuşmalar geçtiği iddia edildi.
Halil Umut Meler'e atılan yumruk sonrasında Süper Lig kulüpleri çirkin saldırıya tepki göstererek Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.
Kulüpler Birliği üyesi olan Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı 'WhatsApp grubunda' ise ilginç konuşmalar geçtiği iddia edildi. İddiaya göre kulüp başkanlarından birisi "TFF, ligleri uzun süre durduramayacağı için yabancı hakemlerle lige devam etme fikrini gündeme getirmeliyiz" talebinde bulundu.
Halihazırda Süper Lig hakemlerinin "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece Maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin" açıklamasının ardından TFF'nin bu olay ile ilgili nasıl bir yol çizeceği de merak konusu olmuştu.
'VAR’a yabancı hakem gelmeli'
Yeni Asır'dan Selahattin Ertaş'a göre ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR'a yabancı hakemler atanmalı. "Böylelikle futbol kamuoyunun gerginliği alınmış olur, faydalı olup olmayacağı da görünür" diyen Ertaş, şunları aktardı:
"Video Yardımcı Hakem sistemine (VAR) güven kalmadı desek yanlış olmaz. Odadakiler çok müdahale etti. Kritik maçların sonuçlarını etkilediler. Özellikle Süper Lig maçları o hale geldi ki, orta hakemler dahi videodakileri dinlememeye başladı."