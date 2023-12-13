https://sputniknews.com.tr/20231213/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1078389879.html
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yoluna... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T06:40+0300
2023-12-13T06:40+0300
2023-12-13T06:40+0300
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uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.Muhtemel rakipler:Play-off turunda mücadele edecekGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı. Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.'Devler Ligi'nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.Cimbom Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü
https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-yonetim-kurulu-faruk-kocanin-istifasi-sonrasi-yeni-baskani-secti-1078384171.html
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galatasaray, galatasaray sk, avrupa, uefa avrupa ligi, rakip, mücadele, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
galatasaray, galatasaray sk, avrupa, uefa avrupa ligi, rakip, mücadele, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şimdiden belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Real Betis / Rangers / Sparta Prag
Play-off turunda mücadele edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı. Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.
'Devler Ligi'nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
Cimbom Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü