https://sputniknews.com.tr/20231213/kizgisiztandaki-turk-buyukelciliginin-onunde-patlama-icisleri-bakanligindan-aciklama-geldi-1078433749.html

Kırgızistan’daki Türk Büyükelçiliği’nin önünde patlama: İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Kırgızistan’daki Türk Büyükelçiliği’nin önünde patlama: İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği yakınlarında bir aracın alev alarak patladığı belirtildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T18:09+0300

2023-12-13T18:09+0300

2023-12-13T18:31+0300

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Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği yakınlarında bir aracın alev alarak patladığı açıklandı.Yapılan açıklamada aracın seyir halindeyken alev almaya başladığı belirtilirken patlamanın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yakınlarında otomobilin durması esnasında meydana geldiği belirtildi.Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İçişleri Bakanlığı patlamada herhangi bir can kaybı yaşanadığını belirtirken olayda terör saldırı olabileceğine ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığına dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20220919/tbmm-baskani-sentoptan-kirgizistan-ve-tacikistana-diyalog-cagrisi-1061382064.html

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