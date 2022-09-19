Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220919/tbmm-baskani-sentoptan-kirgizistan-ve-tacikistana-diyalog-cagrisi-1061382064.html
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a 'diyalog' çağrısı
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a 'diyalog' çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T19:44+0300
2022-09-19T19:44+0300
türkiye
tbmm
diyalog
mustafa şentop
kırgızistan
tacikistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055141364_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_112ecd31b44ac528af879a0fbc50ed47.jpg
​​​​​​​TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismalarda-can-kaybi-94e-yukseldi-1061354473.html
türkiye
kırgızistan
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055141364_71:0:971:675_1920x0_80_0_0_9f88b9e51db290b54ae4aae33e0f8c52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, diyalog, mustafa şentop, kırgızistan, tacikistan
tbmm, diyalog, mustafa şentop, kırgızistan, tacikistan

TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a 'diyalog' çağrısı

19:44 19.09.2022
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.
​​​​​​​TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.
Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tacikistan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
DÜNYA
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e yükseldi
03:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала