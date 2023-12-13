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https://sputniknews.com.tr/20231213/iyi-partili-coskun-ibb-grup-baskanvekili-ozkan-gorevinden-istegim-dogrultusunda-istifa-etmistir-1078438751.html
İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir
İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, istifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan'ı yeniden seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T23:33+0300
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türkiye
iyi parti
yücel coşkun
ibrahim özkan
istifa
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.Özkan'ı yeniden seçen meclis üyeleri de disipline sevk edildiCoşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/istanbul-buyuksehir-belediyesi-iyi-parti-grup-baskanvekili-ibrahim-ozkan-gorevinden-istifa-etti-1078371218.html
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iyi parti, yücel coşkun, ibrahim özkan, istifa, istifa
iyi parti, yücel coşkun, ibrahim özkan, istifa, istifa

İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir

23:33 13.12.2023 (güncellendi: 23:39 13.12.2023)
© X İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı.
 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© X
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, istifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan'ı yeniden seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Özkan'ı yeniden seçen meclis üyeleri de disipline sevk edildi

Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
POLİTİKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti
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