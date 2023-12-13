https://sputniknews.com.tr/20231213/iyi-partili-coskun-ibb-grup-baskanvekili-ozkan-gorevinden-istegim-dogrultusunda-istifa-etmistir-1078438751.html
İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir
İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, istifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan'ı yeniden seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T23:33+0300
2023-12-13T23:33+0300
2023-12-13T23:39+0300
türkiye
iyi parti
yücel coşkun
ibrahim özkan
istifa
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075958712_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_ee195e891510e6e790e3684e9bb5255e.jpg
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.Özkan'ı yeniden seçen meclis üyeleri de disipline sevk edildiCoşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/istanbul-buyuksehir-belediyesi-iyi-parti-grup-baskanvekili-ibrahim-ozkan-gorevinden-istifa-etti-1078371218.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075958712_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_aed1bc80e37da6e481dc7b5e180914d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, yücel coşkun, ibrahim özkan, istifa, istifa
iyi parti, yücel coşkun, ibrahim özkan, istifa, istifa
İYİ Partili Coşkun: İBB Grup Başkanvekili Özkan, görevinden isteğim doğrultusunda istifa etmiştir
23:33 13.12.2023 (güncellendi: 23:39 13.12.2023)
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, istifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan'ı yeniden seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.
Özkan'ı yeniden seçen meclis üyeleri de disipline sevk edildi
Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.