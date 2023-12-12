https://sputniknews.com.tr/20231212/istanbul-buyuksehir-belediyesi-iyi-parti-grup-baskanvekili-ibrahim-ozkan-gorevinden-istifa-etti-1078371218.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:29+0300
2023-12-12T16:29+0300
2023-12-12T17:06+0300
politika
istifa
ibrahim özkan
iyi parti
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İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti lideri Merak Akşener'in isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.Özkan yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim” İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/aksenerden-secimlere-mustakil-olarak-girme-kararina-iliskin-aciklama-1078232100.html
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ibrahim özkan kimdir, iyi parti istifa, iyi parti ibb
ibrahim özkan kimdir, iyi parti istifa, iyi parti ibb
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etti
16:29 12.12.2023 (güncellendi: 17:06 12.12.2023)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İYİ Parti lideri Merak Akşener'in isteği doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Özkan yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim” İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.