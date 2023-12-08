https://sputniknews.com.tr/20231208/aksenerden-secimlere-mustakil-olarak-girme-kararina-iliskin-aciklama-1078232100.html

Akşener'den seçimlere müstakil olarak girme kararına ilişkin açıklama

Akşener'den seçimlere müstakil olarak girme kararına ilişkin açıklama

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne müstakil olarak girme kararına ilişkin, "Milletimiz bu... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T18:52+0300

2023-12-08T18:52+0300

2023-12-08T18:54+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

trabzon

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçim

yerel seçimler

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti Trabzon Teşkilat Buluşması'nda, Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla baş etmeyi bilen insanlarla birlikte olmasının siyasetteki azmini artırdığını, bunun bütün iftiralara ve hakaretlere rağmen partisini ayakta tutma azimlerini sağlamlaştırdığını söyledi.Sert ve uzun bir yolculuktan geldiklerini anlatan Akşener, "Bir arkadaşım bana bir kitap hediye etti, bir ülkücünün hapishane günlükleri... Tam 13,5 yıl yatmış kardeşim benim Hüseyin Koloğlu. Şimdi şuradaki hazıruna baktığın zaman iyi ki de bu insanların var olduğu bir gelenekten geliyoruz ki biz dik durmaya, irade koymaya alışkınız" diye konuştu.Akşener, Koloğlu'nun kitabında 1978'de okuyanları "yitik bir nesil" olarak aktardığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:İnsanlara yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmak için burada olduklarını belirten Akşener, bunun için birçok badireye karşı çıktıklarını ve yanlışlıklarla mücadele ettiklerini vurguladı.'Benim şahsımda arkadaşlarıma, sizlere hakaret ediliyor'Akşener, dertlere çözüm üretmek için yola çıktıklarının altını çizerek, "24 saattir çok ilginç bir şekilde benim şahsımda arkadaşlarıma, sizlere hakaret ediliyor. Biz alışkınız, bize 'ağabey' dediklerimiz, dost bildiklerimiz 'nesebi gayri sahihler' dedi. Elbette bunları diyenler şerefsiz ama dediler. Bize her şeyleri yaptılar ama bir şeyi yapamadılar, bizi yıkamadılar, vatandaşın gözünde yok edemediler. Onun için biz İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için kurulduk, onun için bu eziyetli yolu yürüyoruz" ifadesini kullandı.'Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı'Partisinin Genel İdare Kurulu üyelerinin aldığı karara değinen Akşener, şunları kaydetti:'Bu kararı verecek olan milletimiz'Akşener, aldıkları kararın millet nezdinde sonuçlarının kendilerini ilgilendirdiğini anlatarak, "Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. 'Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti' diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette 'başüstüne milletim' diyeceğiz. Ama anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem Cumhur İttifakı'nı destekleyenler hem Millet İttifakı'nı o masada bulunup CHP'yi desteklediklerini iddia edenler 24 saat küfrediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfretmek yerine, iftira atmak yerine proje üretin kardeşim" değerlendirmesinde bulundu.Milletin derdine yönelik proje yapılması gerektiğini, söyledikleri her kelimeden sonuç çıkararak fitne salanlar olduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:Akşener, kendi başlarına hür ve müstakil olarak seçime gitmeyi istediklerini ifade ederek, "Ne için milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkıyorsunuz? Ama ben bir köy kızı olarak biliyorum ki öyle kalın kalın parmaklarını sallayanların köylerde, küçük ilçelerde, şehirlerin yanlarında nasıl mide bulandırdığını bilirim. Onlar bize parmak sallarken oradaki insanlara da parmak sallıyorlar. Bu kafayla gidilsin askere, göreceğiz nasıl alacaklar tezkere" şeklinde konuştu.İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladıAkşener, konuşmasının ardından İYİ Partinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Muhammet Erkan olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/ibb-baskani-imamoglundan-aksenere-yanit-ustume-alinmadim-1078229693.html

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