İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan 10 meslek ne?

Türkiye
Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı: CHP yüzde 20-25 oranında belediye kaybedebilir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231213/iskur-acikladi-en-cok-eleman-aranan-10-meslek-ne-1078405632.html
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan 10 meslek ne?
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan 10 meslek ne?
İŞKUR verilerine göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:44+0300
2023-12-13T13:44+0300
yaşam
işkur
özel güvenlik
özel güvenlik
istihdam
işsizlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064331739_0:41:716:444_1920x0_80_0_0_25856c84eea9378574fe427971b1ec41.jpg
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.İş yerleştirmede ilk sırada İstanbul varOcak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu.İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi.Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.Başvurular özel sektördenAyrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi.Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı. İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti.Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu.En çok aranan meslek hangisi?İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı.Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.Özel güvenlik nasıl olunur?Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin, devlet tarafından güvenlik sertifikası verme yetkisi almış olan kurumlara başvurması gerekmektedir. Özel güvenlik olmak isteyen adaylar, başvurdukları bu kurumlarda, silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi eğitimleri alırlar. Alınan eğitimler neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlene bir sınava giren adaylar, bu sınavlarda asgari 60 puan almaları halinde özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanırlar. Sınavda başarısız olanların ise, bir yıl içinde 6 defa yapılan bu sınava tekrar girme hakkı bulunmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20221122/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-iskur-sorusturmasi-kurumumuzun-bilgisi-dahilindedir-1063727160.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064331739_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_615e8098826375fdaf0bae437f5957b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
en çok aranan meslekler,işkur hangi meslekler,işkur iş yerleştirme,işkur giriş,yakışıklı güvenlik,özel güvenlik,özel güvenlik nasıl olunur
en çok aranan meslekler,işkur hangi meslekler,işkur iş yerleştirme,işkur giriş,yakışıklı güvenlik,özel güvenlik,özel güvenlik nasıl olunur

İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan 10 meslek ne?

13:44 13.12.2023
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA
Abone ol
İŞKUR verilerine göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

İş yerleştirmede ilk sırada İstanbul var

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu.

İstanbul'u 86 bin 119 kişiyle Ankara, 57 bin 885 kişiyle Bursa, 57 bin 846 kişiyle İzmir ve 36 bin 703 kişiyle Adana izledi.

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 362 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 704 kişiyle Gümüşhane, 829 kişiyle Kars ve 874 kişiyle Kilis oldu.

Başvurular özel sektörden

Ayrıca işverenler tarafından kasımda 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi.

Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı. İmalat sektörünü, 315 bin 910 ile toptan ve perakende ticaret, 302 bin 935 ile idari ve destek hizmetleri, 225 bin 623 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 157 bin 792 ile inşaat sektörleri takip etti.

Ocak-kasım döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu.

En çok aranan meslek hangisi?

İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı.

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.
Ankara İŞKUR Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
TÜRKİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İŞKUR soruşturması kurumumuzun bilgisi dahilindedir
22 Kasım 2022, 19:37

Özel güvenlik nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin, devlet tarafından güvenlik sertifikası verme yetkisi almış olan kurumlara başvurması gerekmektedir. Özel güvenlik olmak isteyen adaylar, başvurdukları bu kurumlarda, silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi eğitimleri alırlar.
Alınan eğitimler neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlene bir sınava giren adaylar, bu sınavlarda asgari 60 puan almaları halinde özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanırlar.
Sınavda başarısız olanların ise, bir yıl içinde 6 defa yapılan bu sınava tekrar girme hakkı bulunmaktadır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала