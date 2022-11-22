Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İŞKUR soruşturması kurumumuzun bilgisi dahilindedir

“Bugün basına yansıyan ve 'İŞKUR’a operasyon' başlığı ile yer alan haberler üzerine Kurumumuz tarafından basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup Kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”