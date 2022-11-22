Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221122/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-iskur-sorusturmasi-kurumumuzun-bilgisi-dahilindedir-1063727160.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İŞKUR soruşturması kurumumuzun bilgisi dahilindedir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İŞKUR soruşturması kurumumuzun bilgisi dahilindedir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu'nu (İŞKUR) zarara uğrattıkları iddia edilen kişilerle ilgili açılan soruşturma hakkında “Kurumumuzun... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T19:37+0300
2022-11-22T19:38+0300
işkur
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
türkiye
usulsüzlük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044847523_0:0:942:531_1920x0_80_0_0_ea7a06808c8751d05bcdd53a3c0b58f2.jpg
İŞKUR'da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 21'i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221122/iskurda-usulsuzluk-operasyonu-35-kisi-gozaltina-alindi-1063704007.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044847523_209:0:942:550_1920x0_80_0_0_fb76ff30b7e6c4a7c35b6685ce16a7a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işkur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, usulsüzlük
işkur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, usulsüzlük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İŞKUR soruşturması kurumumuzun bilgisi dahilindedir

19:37 22.11.2022 (güncellendi: 19:38 22.11.2022)
© DHAAnkara İŞKUR Genel Müdürlüğü
Ankara İŞKUR Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu'nu (İŞKUR) zarara uğrattıkları iddia edilen kişilerle ilgili açılan soruşturma hakkında “Kurumumuzun bilgisi dahilindedir” açıklamasında bulundu.
İŞKUR'da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 21'i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün basına yansıyan ve 'İŞKUR’a operasyon' başlığı ile yer alan haberler üzerine Kurumumuz tarafından basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup Kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”
İŞKUR - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
TÜRKİYE
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
09:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала