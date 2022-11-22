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İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yapan 58 kişinin evinde arama... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:28+0300
2022-11-22T10:14+0300
türkiye
işkur
kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
gözaltı
gözaltı kararı
polis
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağlayan 21 İŞKUR personeli, 17 şirket/firma yetkilisi, 13 sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden olmak üzere 58 kişinin evinde arama yapıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan ihbarlar ve elde edilen bilgiler sonrası; İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları, bu şekilde 2014-2018 yılları arasında kurumun 20 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Kurum müfettişinin de incelemesi sonucu düzenlenen raporda, ihalelerdeki usulsüzlüklerle, ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği belirlendi.Soruşturma neticesinde iletişimin dinlenmesi tedbiri sonrası, bir kısım şüpheli tarafından aynı doğrultuda rüşvet suçunun işlendiğini gösterir 'tape kayıtları' belirlendi. Alınan tanık ve müşteki beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri ortaya çıktı. 24 ayrı suç eylemine katılan 58 şüpheliden 21'inin İŞKUR personeli, 17'sinin şirket/firma yetkilisi, 13'ünün sahte kursiyer, 7'sinin usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olarak eylemlerde yer aldığı anlaşıldı. Bu çerçevede 58 şüphelinin adreslerinde, yakalanmaları ve suç delillerinin ele geçmesine yönelik bugün 10 ilde eş zamanlı arama yapılması için sulh ceza hakimliğinden karar alındı. Düzenlenen operasyon neticesinde 35 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/jandarma-astsubaylik-sinavi-sorusturmasi-kapsaminda-8-supheliye-gozalti-karari-1063703435.html
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işkur, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, gözaltı, gözaltı kararı, polis
işkur, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, gözaltı, gözaltı kararı, polis

İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

09:28 22.11.2022 (güncellendi: 10:14 22.11.2022)
© AAİŞKUR
İŞKUR - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yapan 58 kişinin evinde arama yapıldı. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağlayan 21 İŞKUR personeli, 17 şirket/firma yetkilisi, 13 sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden olmak üzere 58 kişinin evinde arama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan ihbarlar ve elde edilen bilgiler sonrası; İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları, bu şekilde 2014-2018 yılları arasında kurumun 20 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Kurum müfettişinin de incelemesi sonucu düzenlenen raporda, ihalelerdeki usulsüzlüklerle, ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği belirlendi.
Soruşturma neticesinde iletişimin dinlenmesi tedbiri sonrası, bir kısım şüpheli tarafından aynı doğrultuda rüşvet suçunun işlendiğini gösterir 'tape kayıtları' belirlendi. Alınan tanık ve müşteki beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri ortaya çıktı. 24 ayrı suç eylemine katılan 58 şüpheliden 21'inin İŞKUR personeli, 17'sinin şirket/firma yetkilisi, 13'ünün sahte kursiyer, 7'sinin usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olarak eylemlerde yer aldığı anlaşıldı. Bu çerçevede 58 şüphelinin adreslerinde, yakalanmaları ve suç delillerinin ele geçmesine yönelik bugün 10 ilde eş zamanlı arama yapılması için sulh ceza hakimliğinden karar alındı. Düzenlenen operasyon neticesinde 35 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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