https://sputniknews.com.tr/20221122/jandarma-astsubaylik-sinavi-sorusturmasi-kapsaminda-8-supheliye-gozalti-karari-1063703435.html

Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında 8 şüpheliye gözaltı kararı

Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında 8 şüpheliye gözaltı kararı

2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T08:38+0300

2022-11-22T08:38+0300

2022-11-22T08:38+0300

türkiye

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ankara cumhuriyet başsavcılığı

jandarma

sınav

sınav soruları

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli (soru alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 1 sivil şahıs) hakkında 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, jandarma, sınav, sınav soruları, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)