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https://sputniknews.com.tr/20231213/guyana-abd-ile-savunma-isbirligi-yapmak-istiyor-1078400672.html
Guyana ABD ile savunma işbirliği yapmak istiyor
Guyana ABD ile savunma işbirliği yapmak istiyor
Guyana Başkan Yardımcısı Jagdeo, Guyana'nın ABD de dahil olmak üzere müttefikleriyle daha yakın savunma işbirliği geliştirmek istediğini belirtti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T11:23+0300
2023-12-13T11:23+0300
dünya
venezüella
guyana
essequibo
abd
ihtilaf
sınır ihtilafı
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Guyana Başkan Yardımcısı Bharrat Jagdeo basına verdiği demeçte, Venezüella ile toprak anlaşmazlığı yaşayan Guyana'nın ABD de dahil olmak üzere müttefikleriyle daha yakın bir savunma işbirliği arayışında olduğunu söyledi.Jagdeo, "ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimizle daha yakın savunma işbirliğini araştırıyoruz" dedi.Hangi işbirliği planının kastedildiği konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Jagdeo, Guyana ordusunun yedeklerle birlikte 4 binden biraz fazla askeri personeli olduğunu, Venezüella'nın ise 351 binden fazla askeri personeli bulunduğunu belirtti.Jagdeo, "Venezüella'yı kontrol altına alma ve ülkemize karşı herhangi bir saldırgan niyeti önleme kabiliyetine sahip olduğumuza inanıyoruz" diye ekledi.Aynı zamanda ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımları hafifletme kararıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Guyana'ya yönelik tehditlerinde cesaret vermiş olabileceğini söyledi.Jagdeo, "Yaptırımların kaldırılmasının Venezüella'ya Guyana'ya karşı kötü niyetlerini sürdürmesi için daha fazla kaynak sağlayabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce ulusal meclisi Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini korumak için Essequibo Nehri'nin batısında yeni bir Venezüella devleti kuran bir yasa çıkarmaya çağırmış ve topraklardaki tüm nüfus için bir sosyal yardım planının derhal devreye sokulacağını, nüfus sayımı yapılacağını ve belgelerin verileceğini duyurmuştu. Devlet Başkanı, yeni bölgenin entegrasyonu için geçici bir yasal tedbir olarak Guyana-Essequibo Entegre Savunma Bölgesi'ni kuran bir başkanlık kararnamesi önermişti.Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ise daha sonra yaptığı açıklamada, Karakas'ın referandumdan sonra tartışmalı Essequibo bölgesini entegre etmek için attığı adımları ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ve BM Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra tüm uluslararası ortaklarına başvurma niyetinde olduklarını söylemişti.Venezüella'nın İngiltere ve eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana ile olan toprak anlaşmazlığı 19. yüzyıldan bu yana devam ediyor. Venezüella, Guyana yetkililerinin ihtilaflı sahanlıktaki fosil zengini bölgeleri petrol şirketlerine kalkınma için devretmeye başlamasının ardından eylemlerini hızlandırmıştı.Guyana ve Venezüella liderleri 14 Aralık'ta Essequibo üzerindeki anlaşmazlığı görüşmek üzere bir araya gelme kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-esequibo-sorununu-diyalogla-cozmek-istediklerini-belirtti-1078346538.html
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venezüella, guyana, essequibo, abd, ihtilaf, sınır ihtilafı
venezüella, guyana, essequibo, abd, ihtilaf, sınır ihtilafı

Guyana ABD ile savunma işbirliği yapmak istiyor

11:23 13.12.2023
© AFP 2023 / ROBERTO CISNEROSEssequibo
Essequibo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / ROBERTO CISNEROS
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Guyana Başkan Yardımcısı Jagdeo, Guyana'nın ABD de dahil olmak üzere müttefikleriyle daha yakın savunma işbirliği geliştirmek istediğini belirtti.
Guyana Başkan Yardımcısı Bharrat Jagdeo basına verdiği demeçte, Venezüella ile toprak anlaşmazlığı yaşayan Guyana'nın ABD de dahil olmak üzere müttefikleriyle daha yakın bir savunma işbirliği arayışında olduğunu söyledi.
Jagdeo, "ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimizle daha yakın savunma işbirliğini araştırıyoruz" dedi.
Hangi işbirliği planının kastedildiği konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Jagdeo, Guyana ordusunun yedeklerle birlikte 4 binden biraz fazla askeri personeli olduğunu, Venezüella'nın ise 351 binden fazla askeri personeli bulunduğunu belirtti.
Jagdeo, "Venezüella'yı kontrol altına alma ve ülkemize karşı herhangi bir saldırgan niyeti önleme kabiliyetine sahip olduğumuza inanıyoruz" diye ekledi.
Aynı zamanda ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımları hafifletme kararıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Guyana'ya yönelik tehditlerinde cesaret vermiş olabileceğini söyledi.
Jagdeo, "Yaptırımların kaldırılmasının Venezüella'ya Guyana'ya karşı kötü niyetlerini sürdürmesi için daha fazla kaynak sağlayabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce ulusal meclisi Guyana ile ihtilaflı Essequibo bölgesini korumak için Essequibo Nehri'nin batısında yeni bir Venezüella devleti kuran bir yasa çıkarmaya çağırmış ve topraklardaki tüm nüfus için bir sosyal yardım planının derhal devreye sokulacağını, nüfus sayımı yapılacağını ve belgelerin verileceğini duyurmuştu. Devlet Başkanı, yeni bölgenin entegrasyonu için geçici bir yasal tedbir olarak Guyana-Essequibo Entegre Savunma Bölgesi'ni kuran bir başkanlık kararnamesi önermişti.
Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ise daha sonra yaptığı açıklamada, Karakas'ın referandumdan sonra tartışmalı Essequibo bölgesini entegre etmek için attığı adımları ulusal güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ve BM Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra tüm uluslararası ortaklarına başvurma niyetinde olduklarını söylemişti.
Venezüella'nın İngiltere ve eski bir İngiliz sömürgesi olan Guyana ile olan toprak anlaşmazlığı 19. yüzyıldan bu yana devam ediyor. Venezüella, Guyana yetkililerinin ihtilaflı sahanlıktaki fosil zengini bölgeleri petrol şirketlerine kalkınma için devretmeye başlamasının ardından eylemlerini hızlandırmıştı.
Guyana ve Venezüella liderleri 14 Aralık'ta Essequibo üzerindeki anlaşmazlığı görüşmek üzere bir araya gelme kararı aldı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Maduro, Esequibo sorununu ‘diyalogla’ çözmek istediklerini belirtti
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