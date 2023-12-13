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https://sputniknews.com.tr/20231213/galatasaray-yoluna-avrupa-liginde-devam-edecek-1078387100.html
Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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galatasaray
görüş
uefa şampiyonlar ligi
kopenhag
danimarka
avrupa
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Galatasaray, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.
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galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag, danimarka, avrupa
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag, danimarka, avrupa

Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

01:01 13.12.2023 (güncellendi: 01:07 13.12.2023)
© İHA / Liselotte SabroeUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© İHA / Liselotte Sabroe
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.
Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.
Galatasaray, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.
Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.
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