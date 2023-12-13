https://sputniknews.com.tr/20231213/galatasaray-yoluna-avrupa-liginde-devam-edecek-1078387100.html

Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T01:01+0300

2023-12-13T01:01+0300

2023-12-13T01:07+0300

galatasaray

görüş

uefa şampiyonlar ligi

kopenhag

danimarka

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078387275_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_a1c93062a2309149aad9ea6c72a90876.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Galatasaray, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.Galatasaray, A Grubu'nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford'da Manchester United karşısında kazandı.

kopenhag

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag, danimarka, avrupa