https://sputniknews.com.tr/20231130/sari-kirmizililar-geri-dondu-galatasaray-manchester-united-ile-3-3-berabere-kaldi-1077935578.html

Sarı kırmızılılar geri döndü: Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Sarı kırmızılılar geri döndü: Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T06:46+0300

2023-11-30T06:46+0300

2023-11-30T06:46+0300

spor

galatasaray sk

manchester

kerem aktürkoğlu

maç

istanbul

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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ve Manchester United, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.Sarı kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Manchester United, 11'de Garnacho ve 18'de Bruno Fernandes ile skoru 2-0'a getirdi.Galatasaray adına Hakim Ziyech duran toptan farkı 1'e indirdi. Konuk takım 55'te McTominay ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. Sarı kırmızılılarda Ziyech yine sahneye çıktı ve farkı 62'de 1'e indirdi: 2-3. İkinci yarı Mertens yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Ziyech'in pasında Onana'yı avladı ve skora dengeyi getirdi: 3-3.Mücadele 3-3 beraberlikle sona ererken Galatasaray puanını 5 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.İlk 11'de kimler vardı?Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, IcardiManchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, HojlundYedekler: Günay, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tetê, Nelsson, Sérgio, Barış, Kazımcan, Bakambu

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