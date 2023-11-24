https://sputniknews.com.tr/20231124/galatasaray-real-madridin-icardi-teklifi-konusunda-kararini-verdi-1077740970.html
Galatasaray, Real Madrid'in Icardi teklifi konusunda kararını verdi
Galatasaray, Real Madrid'in Icardi teklifi konusunda kararını verdi
Real Madrid, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi gündemine alırken sarı-Kırmızılı kulübün ise Arjantinli santrforla ilgili kararı belli oldu. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T12:01+0300
2023-11-24T12:01+0300
2023-11-24T12:01+0300
spor
mauro icardi
carlo ancelotti
galatasaray
teknik direktör
real madrid
transfer
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Real Madrid’in İtalyan teknik patronu Ancelotti’nin de özellikle Inter günlerindeki performansını çok yakından takip ettiği, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde de çok iyi iş çıkardığını düşündüğü Icardi’yi transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.Sarı kırmızılı kulübün sezon başında PSG’ye 10 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 30 yaşındaki santrfor için, Real Madrid’in Galatasaray’a 15 milyon euro önereceği de haberin detayları arasında yer alıyor. Galatasaray Yönetimi’nin adı Real’le anılan Icardi hakkındaki kararı ise çok net.Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılıların, Güney Amerikalı golcüyü bırakmaya kesinlikle niyeti yok. Avrupa’da kupa hedefi koyan yöneticiler, kendilerine henüz Real Madrid’den bir ilgi yazısı veya teklif gelmediğini belirtirken, böyle bir talep olsa bile Icardi’nin satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini dile getiriyor. Galatasaray cephesi, Icardi liderliğinde Avrupa’da kupa kaldırmanın hesapları içinde.Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle olan ilişkisiyle de Sarı-Kırmızılı kulüpte bir ikon haline gelen Icardi, birçok minik taraftarı şimdiden Galatasaraylı yapmayı başardı. Yöneticiler bu detay yüzünden de Icardi’yle yolları ayırma fikrine karşı çok soğuk.
https://sputniknews.com.tr/20231123/dunya-futbol-devinden-icardi-hamlesi-15-milyon-euro-odemeye-hazir-1077704079.html
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mauro icardi, carlo ancelotti, galatasaray, teknik direktör, real madrid, transfer
mauro icardi, carlo ancelotti, galatasaray, teknik direktör, real madrid, transfer
Galatasaray, Real Madrid'in Icardi teklifi konusunda kararını verdi
Real Madrid, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi gündemine alırken sarı-Kırmızılı kulübün ise Arjantinli santrforla ilgili kararı belli oldu.
Real Madrid’in İtalyan teknik patronu Ancelotti’nin de özellikle Inter günlerindeki performansını çok yakından takip ettiği, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde de çok iyi iş çıkardığını düşündüğü Icardi’yi transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.
Sarı kırmızılı kulübün sezon başında PSG’ye 10 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 30 yaşındaki santrfor için, Real Madrid’in Galatasaray’a 15 milyon euro önereceği de haberin detayları arasında yer alıyor. Galatasaray Yönetimi’nin adı Real’le anılan Icardi hakkındaki kararı ise çok net.
Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılıların, Güney Amerikalı golcüyü bırakmaya kesinlikle niyeti yok. Avrupa’da kupa hedefi koyan yöneticiler, kendilerine henüz Real Madrid’den bir ilgi yazısı veya teklif gelmediğini belirtirken, böyle bir talep olsa bile Icardi’nin satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini dile getiriyor. Galatasaray cephesi, Icardi liderliğinde Avrupa’da kupa kaldırmanın hesapları içinde.
Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle olan ilişkisiyle de Sarı-Kırmızılı kulüpte bir ikon haline gelen Icardi, birçok minik taraftarı şimdiden Galatasaraylı yapmayı başardı. Yöneticiler bu detay yüzünden de Icardi’yle yolları ayırma fikrine karşı çok soğuk.