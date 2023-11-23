https://sputniknews.com.tr/20231123/dunya-futbol-devinden-icardi-hamlesi-15-milyon-euro-odemeye-hazir-1077704079.html
Dünya futbol devinden Icardi hamlesi: 15 milyon euro ödemeye hazır
Dünya futbol devinden Icardi hamlesi: 15 milyon euro ödemeye hazır
Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T12:26+0300
2023-11-23T12:26+0300
2023-11-23T12:26+0300
spor
mauro icardi
real madrid
galatasaray
transfer
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
vinicius junior
psg
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.Tuttomercatoweb'in habere göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti gözünü Türkiye'ye dikti. İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti.Real Madrid, Mauro Icardi için 15 milyon Euro ödemeye hazırHaberin detayında Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.Revire döndüSon olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.
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mauro icardi, real madrid, galatasaray, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, vinicius junior, psg, sakatlık
mauro icardi, real madrid, galatasaray, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, vinicius junior, psg, sakatlık
Dünya futbol devinden Icardi hamlesi: 15 milyon euro ödemeye hazır
Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu Real Madrid'in radarına girdi. Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı Icardi ile gidermek isteyen İspanyol devi yıldız oyuncuyu resmen istiyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.
Tuttomercatoweb'in habere göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti gözünü Türkiye'ye dikti. İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti.
Real Madrid, Mauro Icardi için 15 milyon Euro ödemeye hazır
Haberin detayında Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.