https://sputniknews.com.tr/20231120/arda-gulerden-kiralik-iddialarina-yanit-1077572368.html
Arda Güler'den 'kiralık' iddialarına yanıt
Arda Güler'den 'kiralık' iddialarına yanıt
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid'de forma bulamayan Arda Güler için kiralık gönderilme iddiaları ortaya atılırken, genç futbolcudan bu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:26+0300
2023-11-20T10:26+0300
2023-11-20T10:26+0300
spor
arda güler
real madrid
sakatlık
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Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde forma giyme şansı bulamadı.2 maçta kadroya giren ancak yedek kulübesinde bekleyen Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken, genç yeteneğin 2 hafta içinde sakatlığını atlatarak hazır hale gelmesi bekleniyor.Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık gitmeyi düşünmediği de öne sürüldü. Real Madrid cephesinde de Arda Güler'i kiralama gibi bir düşünce yok.
https://sputniknews.com.tr/20231109/teknik-direktor-ancelotti-arda-guleri-neden-oynatmadigini-acikladi-1077222380.html
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arda güler, real madrid, sakatlık
arda güler, real madrid, sakatlık
Arda Güler'den 'kiralık' iddialarına yanıt
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid'de forma bulamayan Arda Güler için kiralık gönderilme iddiaları ortaya atılırken, genç futbolcudan bu söylentilere yanıt geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde forma giyme şansı bulamadı.
2 maçta kadroya giren ancak yedek kulübesinde bekleyen Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken, genç yeteneğin 2 hafta içinde sakatlığını atlatarak hazır hale gelmesi bekleniyor.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.
Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık gitmeyi düşünmediği de öne sürüldü. Real Madrid cephesinde de Arda Güler'i kiralama gibi bir düşünce yok.