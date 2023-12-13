https://sputniknews.com.tr/20231213/fransiz-askerleri-nijerden-tamamen-cekiliyor-1078408658.html
Fransız askerleri Nijer'den tamamen çekiliyor
Fransız askerleri Nijer'den tamamen çekiliyor
Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından ulusal televizyonda yapılan açıklamada Nijer topraklarında bulunan Fransız askerlerinin yüzde 80'inin ülkede çekildiği... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:52+0300
2023-12-13T14:52+0300
2023-12-13T14:52+0300
dünya
nijer
fransa
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Nijer'de konuşlu Fransız birliklerinin geri çekilmesi, Nijer'deki yeni yönetimin ülkeden ayrılma talebinden yaklaşık iki ay sonra Ekim ayı başında başlamıştı. Nijer askeri güçlerine göre şu ana kadar yaklaşık bin 346 Fransız personelinin yüzde 80'i ülkeden çekildi.Nijer Silahlı Kuvvetleri, Fransa'nın Nijer'deki birliğinin çekilmesinin 22 Aralık'ta tamamlayacağını söyledi.Ulusal televizyonda okunan açıklamada, "Topraklarımızda 75'i lojistikçi olmak üzere sadece 157 Fransız askeri kaldı" denildi.Açıklamada, Fransız güçlerinin Nijer'den çekilme sürecinin koordineli ve tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.Temmuz ayı sonunda Nijer'de meydana gelen askeri darbenin ardından ülkenin yeni lideri Fransa Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmiş ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların feshedildiğini duyurarak askerlerinin geri çekilmesini istemişti.Ekim ayı başında ilk Fransız askeri grubu Nijer'den ayrılmış ve Fransa yıl sonuna kadar askerlerin geri çekilmesini tamamlama sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/mali-ve-nijer-fransanin-dusmanca-tutumu--nedeniyle-vergi-isbirligi-anlasmalarini-iptal-etti-1078148255.html
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nijer, fransa, fransız ordusu
nijer, fransa, fransız ordusu
Fransız askerleri Nijer'den tamamen çekiliyor
Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından ulusal televizyonda yapılan açıklamada Nijer topraklarında bulunan Fransız askerlerinin yüzde 80'inin ülkede çekildiği, kalanların da 22 Aralık'a kadar tamamen çekileceği belirtildi.
Nijer'de konuşlu Fransız birliklerinin geri çekilmesi, Nijer'deki yeni yönetimin ülkeden ayrılma talebinden yaklaşık iki ay sonra Ekim ayı başında başlamıştı. Nijer askeri güçlerine göre şu ana kadar yaklaşık bin 346 Fransız personelinin yüzde 80'i ülkeden çekildi.
Nijer Silahlı Kuvvetleri, Fransa'nın Nijer'deki birliğinin çekilmesinin 22 Aralık'ta tamamlayacağını söyledi.
Ulusal televizyonda okunan açıklamada, "Topraklarımızda 75'i lojistikçi olmak üzere sadece 157 Fransız askeri kaldı" denildi.
Açıklamada, Fransız güçlerinin Nijer'den çekilme sürecinin koordineli ve tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
Temmuz ayı sonunda Nijer'de meydana gelen askeri darbenin ardından ülkenin yeni lideri Fransa Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmiş ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların feshedildiğini duyurarak askerlerinin geri çekilmesini istemişti.
Ekim ayı başında ilk Fransız askeri grubu Nijer'den ayrılmış ve Fransa yıl sonuna kadar askerlerin geri çekilmesini tamamlama sözü vermişti.