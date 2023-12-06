https://sputniknews.com.tr/20231206/mali-ve-nijer-fransanin-dusmanca-tutumu--nedeniyle-vergi-isbirligi-anlasmalarini-iptal-etti-1078148255.html
Mali ve Nijer Fransa'nın 'düşmanca' tutumu nedeniyle Vergi İşbirliği Anlaşmaları'nı iptal etti
Mali ve Nijer Fransa'nın 'düşmanca' tutumu nedeniyle Vergi İşbirliği Anlaşmaları'nı iptal etti
Basında yer alan haberlere göre Mali ve Nijer, Fransa ile vergi işbirliği anlaşmalarını iptal etti ve anlaşmalar üç ay içinde yürürlükten kalkacak. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:22+0300
2023-12-06T17:22+0300
2023-12-06T17:22+0300
dünya
nijer
mali
fransa
afrika
vergi
burkina faso
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
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Basında yer alan haberlere göre Mali ve Nijer, Fransa ile vergi işbirliği anlaşmalarını iptal ettiği ve anlaşmalar üç ay içinde yürürlükten kalkacağı bildirildi.Mali'de yayın yapan haber portalının aktardığı belgede, "Mali ve Nijer geçiş hükümetleri, daha önce sömürgeci kontrol uygulayan Fransa ile yapılan iki anlaşmayı bugün iptal etmeye başladıklarını kamuoyuna bildirdi" denildi.Belgede ayrıca Mali ve Nijer'in, anlaşmanın uygulanmasını Fransa'nın 'düşmanca' tutumu nedeniyle engellendiğine ve iki Afrika ülkesinin bu nedenle para kaybettiğine inandıkları belirtildi.Kaynaklar Mali ve Nijer'in de aralarında bulunduğu Batı Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığı ivme kazandığını vurguladılar. Temmuz ayı sonunda Nijer'de gerçekleşen darbenin ardından isyancılar Fransa'dan büyükelçisini geri çağırmasını ve askerlerini Nijer topraklarından çekmesini talep etmişti. Hem Mali hem de Nijer Fransız medyasının kendi topraklarındaki yayınlarını durdurmuştu.Son yıllarda iki eski Fransız sömürgesinde Fransa yanlısı seçilmiş hükümetler ordu tarafından devrildi. Nijer'de gerçekleşen son darbenin ardından ordu Paris ile daha önce yapılan anlaşmaları feshetmiş ve Fransız diplomat ve askerlerinin geri çekilmesini talep etmişti.Bölgesel ekonomik blok ECOWAS Nijer'i işgalle tehdit ederken, Mali ve Burkina Faso Nijerli darbe liderlerinin yanında yer almış ve işgal durumunda onların yanında yer alacakları sözünü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/nijer-sivil-barisi-koruma-misyonuna-iliskin-ab-anlasmasini-sonlandirdi-1078139176.html
nijer
mali
fransa
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nijer, mali, fransa, afrika, vergi, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
nijer, mali, fransa, afrika, vergi, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
Mali ve Nijer Fransa'nın 'düşmanca' tutumu nedeniyle Vergi İşbirliği Anlaşmaları'nı iptal etti
Basında yer alan haberlere göre Mali ve Nijer, Fransa ile vergi işbirliği anlaşmalarını iptal etti ve anlaşmalar üç ay içinde yürürlükten kalkacak.
Basında yer alan haberlere göre Mali ve Nijer, Fransa ile vergi işbirliği anlaşmalarını iptal ettiği ve anlaşmalar üç ay içinde yürürlükten kalkacağı bildirildi.
Mali'de yayın yapan haber portalının aktardığı belgede, "Mali ve Nijer geçiş hükümetleri, daha önce sömürgeci kontrol uygulayan Fransa ile yapılan iki anlaşmayı bugün iptal etmeye başladıklarını kamuoyuna bildirdi" denildi.
Belgede ayrıca Mali ve Nijer'in, anlaşmanın uygulanmasını Fransa'nın 'düşmanca' tutumu nedeniyle engellendiğine ve iki Afrika ülkesinin bu nedenle para kaybettiğine inandıkları belirtildi.
Kaynaklar Mali ve Nijer'in de aralarında bulunduğu Batı Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığı ivme kazandığını vurguladılar. Temmuz ayı sonunda Nijer'de gerçekleşen darbenin ardından isyancılar Fransa'dan büyükelçisini geri çağırmasını ve askerlerini Nijer topraklarından çekmesini talep etmişti. Hem Mali hem de Nijer Fransız medyasının kendi topraklarındaki yayınlarını durdurmuştu.
Son yıllarda iki eski Fransız sömürgesinde Fransa yanlısı seçilmiş hükümetler ordu tarafından devrildi. Nijer'de gerçekleşen son darbenin ardından ordu Paris ile daha önce yapılan anlaşmaları feshetmiş ve Fransız diplomat ve askerlerinin geri çekilmesini talep etmişti.
Bölgesel ekonomik blok ECOWAS Nijer'i işgalle tehdit ederken, Mali ve Burkina Faso Nijerli darbe liderlerinin yanında yer almış ve işgal durumunda onların yanında yer alacakları sözünü vermişti.