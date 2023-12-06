https://sputniknews.com.tr/20231206/nijer-sivil-barisi-koruma-misyonuna-iliskin-ab-anlasmasini-sonlandirdi-1078139176.html
Nijer, Sivil Barışı Koruma Misyonu'na ilişkin AB anlaşmasını sonlandırdı
Nijer, Sivil Barışı Koruma Misyonu'na ilişkin AB anlaşmasını sonlandırdı
Nijerli yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Afrika ülkesindeki sivil EUCAP Sahel Nijer misyonunun konuşlandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği ile... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T13:17+0300
2023-12-06T13:17+0300
2023-12-06T13:17+0300
dünya
nijer
nijerya
avrupa birliği
afrika
sahel
ab konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074977267_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_2d4f19422888ce0455b8358fb37dd07d.jpg
Nijer'deki Avrupa Birliği Kapasite Geliştirme Misyonu (EUCAP) barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme amacıyla 2012 yılında Nijer'de göreve başlamıştır. Misyon kısa bir süre önce Eylül 2024'e kadar uzatıldı.Nijer Ulusal Vatan Koruma Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada, "Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijer Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında EUCAP Sahel Nijer Misyonu'nun statüsüne ilişkin anlaşmanın altı ay önceden bildirimde bulunarak feshedildiğini duyurmaktan onur duyar" denildi.Temmuz 2012'de AB Konseyi, Afrika'nın Sahel bölgesinde barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme misyonunun Nijer'de konuşlandırılmasını onaylamıştı.EUCAP Sahel Nijer Misyonu, AB'nin barışı koruma ve çatışmaları önleme amacıyla yurtdışında misyonlar konuşlandırmasına imkan veren Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası mekanizmasının bir parçasıdır. EUCAP Nijer'in iç güvenlik yetkililerinin eğitilmesini görevinde yer almış olup misyonun görevi güvenlik güçlerini eğitmek ve Nijer'deki kolluk kuvvetlerine hukuki destek sağlamaktır. Misyonun görev süresi en son AB tarafından Eylül 2024'e kadar uzatılmıştır. Misyonda yaklaşık 130 personel görev yapmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20230924/nijer-hava-sahasini-fransaya-kapatti-1075735517.html
nijer
nijerya
avrupa birliği
sahel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074977267_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e5aac84535d10a7f1d373e68d4349ea8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nijer, nijerya, avrupa birliği, afrika, sahel , ab konseyi
nijer, nijerya, avrupa birliği, afrika, sahel , ab konseyi
Nijer, Sivil Barışı Koruma Misyonu'na ilişkin AB anlaşmasını sonlandırdı
Nijerli yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Afrika ülkesindeki sivil EUCAP Sahel Nijer misyonunun konuşlandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı feshettiklerini duyurdu.
Nijer'deki Avrupa Birliği Kapasite Geliştirme Misyonu (EUCAP) barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme amacıyla 2012 yılında Nijer'de göreve başlamıştır. Misyon kısa bir süre önce Eylül 2024'e kadar uzatıldı.
Nijer Ulusal Vatan Koruma Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada, "Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijer Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında EUCAP Sahel Nijer Misyonu'nun statüsüne ilişkin anlaşmanın altı ay önceden bildirimde bulunarak feshedildiğini duyurmaktan onur duyar" denildi.
Temmuz 2012'de AB Konseyi, Afrika'nın Sahel bölgesinde barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme misyonunun Nijer'de konuşlandırılmasını onaylamıştı.
EUCAP Sahel Nijer Misyonu, AB'nin barışı koruma ve çatışmaları önleme amacıyla yurtdışında misyonlar konuşlandırmasına imkan veren Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası mekanizmasının bir parçasıdır. EUCAP Nijer'in iç güvenlik yetkililerinin eğitilmesini görevinde yer almış olup misyonun görevi güvenlik güçlerini eğitmek ve Nijer'deki kolluk kuvvetlerine hukuki destek sağlamaktır. Misyonun görev süresi en son AB tarafından Eylül 2024'e kadar uzatılmıştır. Misyonda yaklaşık 130 personel görev yapmaktadır.