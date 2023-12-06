https://sputniknews.com.tr/20231206/nijer-sivil-barisi-koruma-misyonuna-iliskin-ab-anlasmasini-sonlandirdi-1078139176.html

Nijer, Sivil Barışı Koruma Misyonu'na ilişkin AB anlaşmasını sonlandırdı

Nijer, Sivil Barışı Koruma Misyonu'na ilişkin AB anlaşmasını sonlandırdı

Nijerli yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Afrika ülkesindeki sivil EUCAP Sahel Nijer misyonunun konuşlandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği ile... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T13:17+0300

2023-12-06T13:17+0300

2023-12-06T13:17+0300

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Nijer'deki Avrupa Birliği Kapasite Geliştirme Misyonu (EUCAP) barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme amacıyla 2012 yılında Nijer'de göreve başlamıştır. Misyon kısa bir süre önce Eylül 2024'e kadar uzatıldı.Nijer Ulusal Vatan Koruma Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada, "Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijer Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında EUCAP Sahel Nijer Misyonu'nun statüsüne ilişkin anlaşmanın altı ay önceden bildirimde bulunarak feshedildiğini duyurmaktan onur duyar" denildi.Temmuz 2012'de AB Konseyi, Afrika'nın Sahel bölgesinde barışı koruma, organize suçlarla mücadele ve çatışmaları önleme misyonunun Nijer'de konuşlandırılmasını onaylamıştı.EUCAP Sahel Nijer Misyonu, AB'nin barışı koruma ve çatışmaları önleme amacıyla yurtdışında misyonlar konuşlandırmasına imkan veren Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası mekanizmasının bir parçasıdır. EUCAP Nijer'in iç güvenlik yetkililerinin eğitilmesini görevinde yer almış olup misyonun görevi güvenlik güçlerini eğitmek ve Nijer'deki kolluk kuvvetlerine hukuki destek sağlamaktır. Misyonun görev süresi en son AB tarafından Eylül 2024'e kadar uzatılmıştır. Misyonda yaklaşık 130 personel görev yapmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20230924/nijer-hava-sahasini-fransaya-kapatti-1075735517.html

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