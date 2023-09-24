https://sputniknews.com.tr/20230924/nijer-hava-sahasini-fransaya-kapatti-1075735517.html
Nijer hava sahasını Fransa'ya kapattı: 'Tüm ulusal, uluslararası ticari uçuşlara açık, Fransa hariç'
Nijer hava sahasını Fransa'ya kapattı: 'Tüm ulusal, uluslararası ticari uçuşlara açık, Fransa hariç'
Nijer'de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T21:50+0300
2023-09-24T21:50+0300
2023-09-25T00:08+0300
nijer
hava sahası
fransa
dünya
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Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) web sitesinde yer alan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı.Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230923/nijer-ordusu-bm-genel-sekreteri-fransa-ile-isbirligi-yapiyor-1075703106.html
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nijer, hava sahası, fransa
nijer, hava sahası, fransa
Nijer hava sahasını Fransa'ya kapattı: 'Tüm ulusal, uluslararası ticari uçuşlara açık, Fransa hariç'
21:50 24.09.2023 (güncellendi: 00:08 25.09.2023) Abone ol
Nijer'de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı.
Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) web sitesinde yer alan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.
Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı.
Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.