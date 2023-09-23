https://sputniknews.com.tr/20230923/nijer-ordusu-bm-genel-sekreteri-fransa-ile-isbirligi-yapiyor-1075703106.html

Nijer Ordusu: BM Genel Sekreteri Fransa ile işbirliği yapıyor

Nijer Ordusu: BM Genel Sekreteri Fransa ile işbirliği yapıyor

Nijer Ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i yeni hükümete karşı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T14:45+0300

2023-09-23T14:45+0300

2023-09-23T14:45+0300

dünya

nijer

bm genel kurulu

bm genel sekreteri antonio guterres

ordu

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Nijer'deki askeri geçiş hükümetinin sözcüsü Amadou Abdraman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Fransız yetkililerle birlikte ülkenin BM Daimi Temsilcisi'nin akreditasyonunu iptal ederek Nijer temsilcilerinin BM Genel Kurulu'na katılmasını engellediğini ifade etti.Abdraman RTN televizyonuna yaptığı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri, Fransa ve Frankofon ECOWAS devlet başkanlarının göz yummasıyla, Nijer’in BM Genel Kurulu’nun 78. Oturumu’na katılımını engelleyerek görevini suistimal etmiştir" sözlerine yer verdi.Sözlerine Guterres'in Nijer'den gelen resmi delege listesini dikkate almayı reddettiği yönündeki cümleleriyle devam eden Sözcü açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin, Nijer eski Dışişleri Bakanı'nın Nijer'in BM Daimi Temsilcisini geri çekme yönündeki fanatik talebini kabul ettiği vurguladı.Abdraman açıklamasında Nijer'de iktidarda bulunan ordunun, BM genel sekreterinin kararını şiddetle kınadıklarını ve bu hususu devletlerinin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdiklerinin altını çizdi.

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