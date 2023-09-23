https://sputniknews.com.tr/20230923/nijer-ordusu-bm-genel-sekreteri-fransa-ile-isbirligi-yapiyor-1075703106.html
Nijer Ordusu: BM Genel Sekreteri Fransa ile işbirliği yapıyor
Nijer Ordusu: BM Genel Sekreteri Fransa ile işbirliği yapıyor
Nijer Ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i yeni hükümete karşı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T14:45+0300
2023-09-23T14:45+0300
2023-09-23T14:45+0300
dünya
nijer
bm genel kurulu
bm genel sekreteri antonio guterres
ordu
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Nijer'deki askeri geçiş hükümetinin sözcüsü Amadou Abdraman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Fransız yetkililerle birlikte ülkenin BM Daimi Temsilcisi'nin akreditasyonunu iptal ederek Nijer temsilcilerinin BM Genel Kurulu'na katılmasını engellediğini ifade etti.Abdraman RTN televizyonuna yaptığı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri, Fransa ve Frankofon ECOWAS devlet başkanlarının göz yummasıyla, Nijer’in BM Genel Kurulu’nun 78. Oturumu’na katılımını engelleyerek görevini suistimal etmiştir" sözlerine yer verdi.Sözlerine Guterres'in Nijer'den gelen resmi delege listesini dikkate almayı reddettiği yönündeki cümleleriyle devam eden Sözcü açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin, Nijer eski Dışişleri Bakanı'nın Nijer'in BM Daimi Temsilcisini geri çekme yönündeki fanatik talebini kabul ettiği vurguladı.Abdraman açıklamasında Nijer'de iktidarda bulunan ordunun, BM genel sekreterinin kararını şiddetle kınadıklarını ve bu hususu devletlerinin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdiklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/maydani-animsatan-zaharovadan-nulandin-nijer-ziyaretine-tepki-kievdeki-gibi-muz-rejimi-bulamaz-1074475485.html
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nijer, bm genel kurulu, bm genel sekreteri antonio guterres, ordu
nijer, bm genel kurulu, bm genel sekreteri antonio guterres, ordu
Nijer Ordusu: BM Genel Sekreteri Fransa ile işbirliği yapıyor
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Nijer Ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i yeni hükümete karşı Fransa ile işbirliği yapmakla suçladı.
Nijer'deki askeri geçiş hükümetinin sözcüsü Amadou Abdraman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Fransız yetkililerle birlikte ülkenin BM Daimi Temsilcisi'nin akreditasyonunu iptal ederek Nijer temsilcilerinin BM Genel Kurulu'na katılmasını engellediğini ifade etti.
Abdraman RTN televizyonuna yaptığı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri, Fransa ve Frankofon ECOWAS devlet başkanlarının göz yummasıyla, Nijer’in BM Genel Kurulu’nun 78. Oturumu’na katılımını engelleyerek görevini suistimal etmiştir" sözlerine yer verdi.
Sözlerine Guterres'in Nijer'den gelen resmi delege listesini dikkate almayı reddettiği yönündeki cümleleriyle devam eden Sözcü açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin, Nijer eski Dışişleri Bakanı'nın Nijer'in BM Daimi Temsilcisini geri çekme yönündeki fanatik talebini kabul ettiği vurguladı.
Abdraman açıklamasında Nijer'de iktidarda bulunan ordunun, BM genel sekreterinin kararını şiddetle kınadıklarını ve bu hususu devletlerinin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdiklerinin altını çizdi.