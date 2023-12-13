https://sputniknews.com.tr/20231213/feribota-firtina-engeli-bazi-seferler-yapilmayacak-1078405264.html
Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak
Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:17+0300
2023-12-13T13:17+0300
2023-12-13T13:17+0300
yaşam
hava durumu
çanakkale
feribot
gökçeada
bozcaada
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bilgisine yer verildi.Hangi feribot seferleri iptal edildi?Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231213/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-durduruldu-1078396898.html
çanakkale
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gökçeada sefer iptali,feribot seferleri çanakkale,gökçeada feribot sefeleri
gökçeada sefer iptali,feribot seferleri çanakkale,gökçeada feribot sefeleri
Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bilgisine yer verildi.
Hangi feribot seferleri iptal edildi?
Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.