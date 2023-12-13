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Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak
Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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feribot
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bilgisine yer verildi.Hangi feribot seferleri iptal edildi?Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231213/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-durduruldu-1078396898.html
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gökçeada sefer iptali,feribot seferleri çanakkale,gökçeada feribot sefeleri
gökçeada sefer iptali,feribot seferleri çanakkale,gökçeada feribot sefeleri

Feribota fırtına engeli: Bazı seferler yapılmayacak

13:17 13.12.2023
© İHA / Selahattin Murathan YıldırımÇanakkale, feribot
Çanakkale, feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© İHA / Selahattin Murathan Yıldırım
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Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Hangi feribot seferleri iptal edildi?

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
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