https://sputniknews.com.tr/20231213/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-durduruldu-1078396898.html

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T10:09+0300

2023-12-13T10:09+0300

2023-12-13T10:28+0300

türkiye

çanakkale boğazı

sis

gemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068832632_0:218:695:609_1920x0_80_0_0_e6ca07853581c9d202b2097253283d29.jpg

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/osmangazi-koprusunde-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1078191954.html

türkiye

çanakkale boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale boğazı, sis, gemi