https://sputniknews.com.tr/20231213/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-durduruldu-1078396898.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T10:09+0300
2023-12-13T10:09+0300
2023-12-13T10:28+0300
türkiye
çanakkale boğazı
sis
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231207/osmangazi-koprusunde-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1078191954.html
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çanakkale boğazı, sis, gemi
çanakkale boğazı, sis, gemi
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
10:09 13.12.2023 (güncellendi: 10:28 13.12.2023)
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.