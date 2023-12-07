https://sputniknews.com.tr/20231207/osmangazi-koprusunde-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1078191954.html
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:07+0300
2023-12-07T17:07+0300
2023-12-07T17:07+0300
türkiye
osmangazi köprüsü
sis
görüş mesafesi
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Osmangazi Köprüsü'nde öğle saatlerinde görülen sis, yoğunluğunu artırdı.Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/sunucu-armagan-caglayan-bir-avmde-kozmetik-firmasi-calisanlarina-bagirirken-goruntulendi-1078190343.html
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osmangazi köprüsü, sis, görüş mesafesi
osmangazi köprüsü, sis, görüş mesafesi
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi.
Osmangazi Köprüsü'nde öğle saatlerinde görülen
sis, yoğunluğunu artırdı.
Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda
trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.
Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda
ikaz etti. © AA / Cem Ali Kuş Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
© AA / Cem Ali Kuş Osmangazi Köprüsü, sis © AA / Cem Ali Kuş Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
© AA / Cem Ali Kuş Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor
Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis yaşanıyor