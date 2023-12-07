https://sputniknews.com.tr/20231207/osmangazi-koprusunde-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-1078191954.html

Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

Osmangazi Köprüsü'nde yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:07+0300

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türkiye

osmangazi köprüsü

sis

görüş mesafesi

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Osmangazi Köprüsü'nde öğle saatlerinde görülen sis, yoğunluğunu artırdı.Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

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osmangazi köprüsü, sis, görüş mesafesi