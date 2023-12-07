https://sputniknews.com.tr/20231207/sunucu-armagan-caglayan-bir-avmde-kozmetik-firmasi-calisanlarina-bagirirken-goruntulendi-1078190343.html
Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi
Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi
Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağırdığı anlar... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T16:30+0300
2023-12-07T16:30+0300
2023-12-07T16:35+0300
yaşam
armağan çağlayan
avm
şişli
kozmetik
bağırmak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078190186_0:472:1180:1135_1920x0_80_0_0_34d17e4c2c118da74765401d96f38f9c.jpg
Sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın Şişli Mecidiyeköy’de, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasındaki çalışanlara bağırdığı iddia edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışan Çağlayan'ın çalışanlara dakikalarca bağırarak firmadan uzaklaştığı belirtildi.Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/ender-sarac-ogluna-istismar-iddiasi-hakkinda-konustu-allah-kuru-iftiradan-saklasin-1078178086.html
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078190186_0:362:1180:1246_1920x0_80_0_0_7d508e5e0ea0c9ca2974877b2f02bb03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
armağan çağlayan bağırmak, armağan çağlayan avm, armağan çağlayan çalışanlara bağırdı
armağan çağlayan bağırmak, armağan çağlayan avm, armağan çağlayan çalışanlara bağırdı
Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi
16:30 07.12.2023 (güncellendi: 16:35 07.12.2023)
Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağırdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın Şişli Mecidiyeköy’de, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasındaki çalışanlara bağırdığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışan Çağlayan'ın çalışanlara dakikalarca bağırarak firmadan uzaklaştığı belirtildi.
Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.