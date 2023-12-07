https://sputniknews.com.tr/20231207/sunucu-armagan-caglayan-bir-avmde-kozmetik-firmasi-calisanlarina-bagirirken-goruntulendi-1078190343.html

Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi

Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi

Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağırdığı anlar... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T16:30+0300

2023-12-07T16:30+0300

2023-12-07T16:35+0300

yaşam

armağan çağlayan

avm

şişli

kozmetik

bağırmak

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Sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın Şişli Mecidiyeköy’de, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasındaki çalışanlara bağırdığı iddia edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışan Çağlayan'ın çalışanlara dakikalarca bağırarak firmadan uzaklaştığı belirtildi.Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/ender-sarac-ogluna-istismar-iddiasi-hakkinda-konustu-allah-kuru-iftiradan-saklasin-1078178086.html

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armağan çağlayan bağırmak, armağan çağlayan avm, armağan çağlayan çalışanlara bağırdı