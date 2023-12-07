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Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi
Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi
Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağırdığı anlar... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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Sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın Şişli Mecidiyeköy’de, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasındaki çalışanlara bağırdığı iddia edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışan Çağlayan'ın çalışanlara dakikalarca bağırarak firmadan uzaklaştığı belirtildi.Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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armağan çağlayan bağırmak, armağan çağlayan avm, armağan çağlayan çalışanlara bağırdı
armağan çağlayan bağırmak, armağan çağlayan avm, armağan çağlayan çalışanlara bağırdı

Sunucu Armağan Çağlayan bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarına bağırırken görüntülendi

16:30 07.12.2023 (güncellendi: 16:35 07.12.2023)
© İHAArmağan Çağlayan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı
Armağan Çağlayan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA
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Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağırdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın Şişli Mecidiyeköy’de, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasındaki çalışanlara bağırdığı iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışan Çağlayan'ın çalışanlara dakikalarca bağırarak firmadan uzaklaştığı belirtildi.
Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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