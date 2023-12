https://sputniknews.com.tr/20231213/fenerbahcede-ismail-kartalin-kadro-tercihi-belli-oldu-spartak-trnava-macinin-muhtemel-11i-nasil-1078398755.html

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadro tercihi belli oldu: Spartak Trnava maçının muhtemel 11'i nasıl?

Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Süper Lig maçlarının da ertelenmesi sonrasında rotasyon yapmayacak. Sarı lacivertliler as oyunculardan kurulu kadrosuyla sahada... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi’nde peş peşe iki maç kaybeden Fenerbahçe, kritik Spartak Trnava maçına rotasyon yapmadan çıkacak. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Ludogorests ve Nordsjaelland yenilgileri sonrası gruptaki avantajını yitiren sarı lacivertliler turu geçen taraf olmak istiyor. Avrupa maçlarında as oyuncuları dinlendirmeyi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig karşılaşmalarının ertelenmesi nedeniyle yarın Spartak Trnava karşılaşmasına tam kadro çıkacak. Kaleciden son adama kadar bilinen on biriyle sahada olacak Fenerbahçe, elde etmeyi hedeflediği galibiyetle önce grup ikinciliğini garantilemek, diğer maçtan gelecek skora göre liderlik hesaplarını sürdürmek istiyor.Fenerbahçe'nin 11'inde kimler var?Sarı lacivertlilerde yarınki karşılaşmada Livakovic (İrfan Can) Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko 11’yle çıkması bekleniyor.

