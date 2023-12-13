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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/dunyadan-tepki-ceken-goruntuler-israil-filistinlileri-boyle-gozaltina-aliyor-1078407741.html
Dünyadan tepki çeken görüntüler: 'İsrail Filistinlileri böyle gözaltına alıyor'
Dünyadan tepki çeken görüntüler: 'İsrail Filistinlileri böyle gözaltına alıyor'
İsrail Kanal 12 muhabiri Telegram'da paylaştığı bir fotoğrafta Filistinlilerin toplu bir şekilde gözaltına alındıkları görüntüleri paylaştı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:27+0300
2023-12-13T14:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
uluslararası hukuk ihlali
gözaltı
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İsrail'in Kanal 12 kanalı bunun Gazze Şeridi'nde toplu bir 'gözaltı' olduğunu bildirirken henüz coğrafi konum ya da daha fazla ayrıntı verilmedi.Fotoğrafta onlarca Filistinlinin bir alana toplandığı, çırıpçıplak soyuldukları ve spot ışığı önünde bekletildikleri görülüyor. İsrail Hükümeti Sözcüsü Eylon Levy daha önce buna benzer görüntülerle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Hamas'ın kaleleri ve ağırlık merkezlerinde yakalanan kişilerden bahsediyoruz. Sivillerin haftalar önce tahliye edilmesi gereken bölgelerde bulunan askerlik çağındaki erkeklerden bahsediyoruz" açıklamasında bulunarak hepsinin 'terörist olduğundan şüphelenilen' kişiler olduğunu dile getirmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Conricus da daha önce paylaşılan gözaltı fotoğraflarına ilişkin yaptığı açıklamasında gözaltına alınan kişilerin 'Hamas üyeleri ve şüpheli Hamas üyeleri" olduğunu söyleyerek patlayıcı taşımadıklarından emin olmak için kıyafetlerinin olmadığını belirtmişti.Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü gözaltı fotoğraflarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzinelerce Filistinli sivili gözaltına aldığını ve ağır şekilde istismar ettiğini zikretmişti.Uluslararası Kızılhaç Komitesi de daha önce ortaya çıkan görüntülerden endişe duyduğunu ve tüm tutuklulara uluslararası insancıl hukuka uygun olarak insanlık ve haysiyetle muamele edilmesi gerektiğini söylemişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'i masum esirlere ve vatandaşlara barbarca davranmakla suçladı.Yine daha önce medyaya servis edilen gözaltı görüntülerine ilişkin ABD, Gazze'de gözaltına alınan Filistinli erkekleri iç çamaşırlarına kadar soyunmuş halde gösteren resimleri 'son derece rahatsız edici' olarak olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu görüntüleri son derece rahatsız edici bulduk ve hem görüntülerin doğası hem de neden kamuya açık oldukları hakkında daha fazla bilgi arıyoruz" demişti. Miller, "Uluslararası insancıl hukuka tam uyum içinde hareket etmenin gerekliliği konusunda İsrail'le her zaman açık olduk ve bu, İsrail'in sivillerin tutuklu kişilere insanca ve onurlu bir şekilde davranmasını korumasını gerektiriyor" sözlerini sarfetmişti.Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında yakalanan ve aşağılanan kişiler arasında doktorların ve gazetecilerin de bulunduğunu vurgulamıştı.Batı Şeria'da gözaltılar devam ediyorİsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 51 Filistinliyi gözaltında aldı.Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün akşamdan bu yana Cenin başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.Cenin kentinde yoğunlaşan baskınlarda aralarında İsrail hapishanelerinde kalan eski Filistinli esirlerin de bulunduğu 51 Filistinli gözaltına alındı.Ramallah'ın Silvad beldesine düzenlenen baskında aralarında kadınların da olduğu çok sayıda Filistinli bir süre alıkonuldu. Söz konusu Filistinliler haklarında araştırma yapılmasının ardından serbest bırakıldı.İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi.Sabah saatlerinde İsrail ordusu, çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinliyi öldürmüştü.İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/netanyahu-gazze-seridindeki-kara-operasyonu-icin-abdden-tam-destek-aldik-1078404308.html
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Dünyadan tepki çeken görüntüler: 'İsrail Filistinlileri böyle gözaltına alıyor'

14:27 13.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDİsrail Gazze saldırı Filistin
İsrail Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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İsrail Kanal 12 muhabiri Telegram'da paylaştığı bir fotoğrafta Filistinlilerin toplu bir şekilde gözaltına alındıkları görüntüleri paylaştı.
İsrail'in Kanal 12 kanalı bunun Gazze Şeridi'nde toplu bir 'gözaltı' olduğunu bildirirken henüz coğrafi konum ya da daha fazla ayrıntı verilmedi.
Fotoğrafta onlarca Filistinlinin bir alana toplandığı, çırıpçıplak soyuldukları ve spot ışığı önünde bekletildikleri görülüyor.
İsrail Hükümeti Sözcüsü Eylon Levy daha önce buna benzer görüntülerle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Hamas'ın kaleleri ve ağırlık merkezlerinde yakalanan kişilerden bahsediyoruz. Sivillerin haftalar önce tahliye edilmesi gereken bölgelerde bulunan askerlik çağındaki erkeklerden bahsediyoruz" açıklamasında bulunarak hepsinin 'terörist olduğundan şüphelenilen' kişiler olduğunu dile getirmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Conricus da daha önce paylaşılan gözaltı fotoğraflarına ilişkin yaptığı açıklamasında gözaltına alınan kişilerin 'Hamas üyeleri ve şüpheli Hamas üyeleri" olduğunu söyleyerek patlayıcı taşımadıklarından emin olmak için kıyafetlerinin olmadığını belirtmişti.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü gözaltı fotoğraflarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzinelerce Filistinli sivili gözaltına aldığını ve ağır şekilde istismar ettiğini zikretmişti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi de daha önce ortaya çıkan görüntülerden endişe duyduğunu ve tüm tutuklulara uluslararası insancıl hukuka uygun olarak insanlık ve haysiyetle muamele edilmesi gerektiğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'i masum esirlere ve vatandaşlara barbarca davranmakla suçladı.
Yine daha önce medyaya servis edilen gözaltı görüntülerine ilişkin ABD, Gazze'de gözaltına alınan Filistinli erkekleri iç çamaşırlarına kadar soyunmuş halde gösteren resimleri 'son derece rahatsız edici' olarak olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu görüntüleri son derece rahatsız edici bulduk ve hem görüntülerin doğası hem de neden kamuya açık oldukları hakkında daha fazla bilgi arıyoruz" demişti. Miller, "Uluslararası insancıl hukuka tam uyum içinde hareket etmenin gerekliliği konusunda İsrail'le her zaman açık olduk ve bu, İsrail'in sivillerin tutuklu kişilere insanca ve onurlu bir şekilde davranmasını korumasını gerektiriyor" sözlerini sarfetmişti.
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında yakalanan ve aşağılanan kişiler arasında doktorların ve gazetecilerin de bulunduğunu vurgulamıştı.

Batı Şeria'da gözaltılar devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 51 Filistinliyi gözaltında aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün akşamdan bu yana Cenin başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.
Cenin kentinde yoğunlaşan baskınlarda aralarında İsrail hapishanelerinde kalan eski Filistinli esirlerin de bulunduğu 51 Filistinli gözaltına alındı.
Ramallah'ın Silvad beldesine düzenlenen baskında aralarında kadınların da olduğu çok sayıda Filistinli bir süre alıkonuldu. Söz konusu Filistinliler haklarında araştırma yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 810'a yükseldi.
Sabah saatlerinde İsrail ordusu, çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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