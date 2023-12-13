https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-yardimcisi-acikladi-en-az-1-milyar-lira-yatirimlara-10-yila-varan-vadelerle-kredi-1078438891.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: En az 1 milyar lira yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: En az 1 milyar lira yatırımlara, 10 yıla varan vadelerle kredi

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programına ilişkin, açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni programımızda en az 1 milyar lira... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T23:46+0300

2023-12-13T23:46+0300

2023-12-13T23:48+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

kredi

yatırım

dezenflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi.Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, ithalata bağımlılığı azaltma ve cari işlemler açığını kalıcı olarak düşürme yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, bu kapsamda yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçıların finansmana erişimini ve hizmet ihracatını güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getirdi.İlgili tüm kuruluşların desteğiyle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı yeniden yapılandırarak hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:Yılmaz, dün Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirerek OVP ile uyumlu 3 yıllık eylem planını somutlaştırdıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Enflasyondaki gerileme hız kazanacak'Enflasyonla mücadelede de kararlı adımlarının sonuçlarını görmeye başladıklarını söyleyen Yılmaz, açıklanan güncel verilerin son aylarda bir düşüş eğiliminin başladığını gösterdiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları aktardı:Sürdürülebilir ekonominin temel özelliklerinin; çevresel duyarlılık, toplumsal adalet, ekonomik verimlilik ve uzun vadeli planlama olduğuna işaret eden Yılmaz, artık doğayla işbirliği içeren üretim ve tüketim modellerinin gün geçtikçe acil bir ihtiyaç olarak öne çıktığını kaydetti.Türkiye'nin sürdürülebilirlik için attığı adım ve yaptığı planlamalara da değinen Yılmaz, şöyle konuştu:Yaşanan dönüşümün rekabetçiliği koruyacak ve uluslararası alanda Türkiye'nin yerini kuvvetlendirecek şekilde meyvelerini vermesi için kamu ve özel sektörün güçlü işbirliğinin önemine işaret eden Yılmaz, örnek olarak ödül alan firmaların sayılarının artması için her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

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yatırım taahhütlü avans kredisi nedir, ytak nedir, yatırım taahhütlü avans kredisi başvuru, 1 milyar lira yatırıma 10 yıl vade