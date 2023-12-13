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Bakan Bayraktar'dan açıklama: Yaz saati uygulaması sürecek mi?
Bakan Bayraktar'dan açıklama: Yaz saati uygulaması sürecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
alparslan bayraktar
yaz saati uygulaması
yaz saati
yaz saati
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini belirterek, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.2016 yılında kış saati uygulaması son bulup yaz saatinin devam edilmesine karar verilmişti. Yaz-kış saati uygulaması nedir? Ne farkı var?Gün ışığından etkili şekilde yararlanmak amacıyla yaz ve kış saati uygulamaları mevcuttur. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.Dünya genelinde saatler 2023 yılında 29 Ekim Pazar günü geri alındı.Uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Türkiye'de yaz saati uygulaması ne zaman başladı?Yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.Türkiye'de neden kaldırıldı?Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Yaz-kış saati uygulaması ilk ne zaman uygulandı? Nasıl ortaya çıktı?Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu. Benjamin Franklin, ABD'den Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.1784 yılında Fransa hükümetine israfı önlemesi için yeni bir vergi paketi olarak önerdi. Panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan ABD'ye döndüğünde saatlerin kışın geri alınması yazın da ileri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/kalici-yaz-saati-uygulamasinin-iptali-icin-tbmmye-kanun-teklifi-verildi-saatler-geri-alinacak-mi-1078300250.html
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yaz-kış saati uygulaması ilk ne zaman uygulandı? nasıl ortaya çıktı?türkiye'de yaz saati uygulaması ne zaman başladı? yaz saati uygulaması, yaz saati uygulaması kalkacak mı?
yaz-kış saati uygulaması ilk ne zaman uygulandı? nasıl ortaya çıktı?türkiye'de yaz saati uygulaması ne zaman başladı? yaz saati uygulaması, yaz saati uygulaması kalkacak mı?

Bakan Bayraktar'dan açıklama: Yaz saati uygulaması sürecek mi?

21:31 13.12.2023 (güncellendi: 21:32 13.12.2023)
© AA / Arif AkdoğanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Arif Akdoğan
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini belirterek, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.
2016 yılında kış saati uygulaması son bulup yaz saatinin devam edilmesine karar verilmişti.

Yaz-kış saati uygulaması nedir? Ne farkı var?

Gün ışığından etkili şekilde yararlanmak amacıyla yaz ve kış saati uygulamaları mevcuttur. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.
Dünya genelinde saatler 2023 yılında 29 Ekim Pazar günü geri alındı.
Uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

Türkiye'de yaz saati uygulaması ne zaman başladı?

Yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.

Türkiye'de neden kaldırıldı?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yaz-kış saati uygulaması ilk ne zaman uygulandı? Nasıl ortaya çıktı?

Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu. Benjamin Franklin, ABD'den Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.
1784 yılında Fransa hükümetine israfı önlemesi için yeni bir vergi paketi olarak önerdi. Panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan ABD'ye döndüğünde saatlerin kışın geri alınması yazın da ileri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.
saat, zaman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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Kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verildi: Saatler geri alınacak mı?
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