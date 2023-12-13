https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-musevilik-inancina-mensup-vatandaslarimizin-hanuka-bayramini-tebrik-ediyorum-1078433889.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum

Hanuka Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum dedi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T18:13+0300

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türkiye

hanuka

hanuka bayramı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskani-yapicioglu-ile-gorustu-1078429413.html

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