https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-musevilik-inancina-mensup-vatandaslarimizin-hanuka-bayramini-tebrik-ediyorum-1078433889.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum
Hanuka Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum dedi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T18:13+0300
2023-12-13T18:13+0300
2023-12-13T18:13+0300
türkiye
hanuka
hanuka bayramı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskani-yapicioglu-ile-gorustu-1078429413.html
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hanuka, hanuka bayramı, recep tayyip erdoğan
hanuka, hanuka bayramı, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum
Hanuka Bayramı için kutlama mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.
Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.
Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.
Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."