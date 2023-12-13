https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskani-yapicioglu-ile-gorustu-1078429413.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:29+0300

2023-12-13T16:29+0300

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recep tayyip erdoğan

zekeriya yapıcıoğlu

görüşme

politika

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani-erdogan-fatih-erbakan-ile-ak-parti-genel-merkezinde-gorustu-1078379734.html

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recep tayyip erdoğan, zekeriya yapıcıoğlu, görüşme