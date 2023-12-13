https://sputniknews.com.tr/20231213/cumhurbaskani-erdogan-huda-par-genel-baskani-yapicioglu-ile-gorustu-1078429413.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:29+0300
2023-12-13T16:29+0300
2023-12-13T16:54+0300
recep tayyip erdoğan
zekeriya yapıcıoğlu
görüşme
politika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/cumhurbaskani-erdogan-fatih-erbakan-ile-ak-parti-genel-merkezinde-gorustu-1078379734.html
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recep tayyip erdoğan, zekeriya yapıcıoğlu, görüşme
recep tayyip erdoğan, zekeriya yapıcıoğlu, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
16:29 13.12.2023 (güncellendi: 16:54 13.12.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.
Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.
Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.
Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.
Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
"Sayın Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak. Bizde Genel Başkanvekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. Üçer kişilik heyetler, bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecekler."
Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur" yanıtını verdi.