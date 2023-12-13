https://sputniknews.com.tr/20231213/cinden-abdye-uyari-tayvandaki-secimlere-mudahale-etme-1078402687.html

Çin'den ABD'ye uyarı: 'Tayvan'daki seçimlere müdahale etme'

Çin'den ABD'ye uyarı: 'Tayvan'daki seçimlere müdahale etme'

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Fenglian Tayvan'da yapılması planlanan seçimlerin Çin'in iç siyaseti olduğunu belirterek ABD'ye müdahale etmeyi... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'ın önümüzdeki Ocak ayında yapılacak genel başkanlık seçiminin Çin'in iç meselesi olduğunu ve ABD'nin müdahale etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.Tayvan'da genel başkanlık seçiminin 13 Ocak 2024 tarihinde yapılması planlanıyor. İki dönem üst üste bu görevi yürüten adanın mevcut baş yöneticisi Tsai Ing-wen'in yeniden seçilme hakkı bulunmuyor. Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerici Parti daha önce adanın genel başkan yardımcısı olan Parti Başkanı Lai Qingde'yi aday olarak göstermişti.Zhu Fenglian "Tayvan'daki seçimler Çin'in iç meselesidir ve dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez" dedi.Sözcü bu yıl San Francisco'da yapılan ABD-Çin zirvesi sırasında ABD'nin Tayvan konusunda Çin'e ciddi siyasi taahhütlerde bulunduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Tayvan'ın bağımsızlığını' desteklemediğini açıkça söylediğini belirtti.Fenglian, "ABD verdiği sözleri yerine getirmeli, Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmalı ve Tayvan'daki seçimlere müdahale etmeyi bırakmalıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/cinden-tayvan-uyarisi-savas-sebebi-sayariz-1077859315.html

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