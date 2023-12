Brooklyn Nine-Nine'ın Kaptan Holt'u Andre Braugher hayatını kaybetti

https://sputniknews.com.tr/20231213/brooklyn-nine-ninein-yildiz-ismi-hayatini-kaybetti-1078396413.html

'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide: Life on the Street", 'Men of a Certain Age' ve 'Glory' gibi sevilen ismi Andre Braugher 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Brooklyn Nine-Nine'da oynadığı Kaptan Holt rolüyle gönüllerde yer eden Braugher'in menajeri, oyuncunun bir süredir rahatsız olduğunu duyurdu.Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren 'Brooklyn Nine-Nine' için; Andre Braugher kimdir?Chicago’da doğan ve The Juilliard School'da tiyatro eğitimi alan Andre Braugher, Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askere hayat vermişti.Ardından "Homicide" adlı dizide yedi sezon boyunca "Dedektif Frank Pembleton" karakterine hayat veren ünlü isim, bu rolle ilk Emmy ödülünü kazandı. Toplamda 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen Braugher, ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.Andre Braugher, 2013-2021 arasında yayınlanan "Brooklyn Nine-Nine"daki 'Yüzbaşı Raymond Holt' rolüyle şöhreti yakaladı. Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age'de rol aldı.

