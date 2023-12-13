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Brooklyn Nine-Nine'ın Kaptan Holt'u Andre Braugher hayatını kaybetti
Brooklyn Nine-Nine'ın Kaptan Holt'u Andre Braugher hayatını kaybetti
'Brooklyn 99' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide: Life on the Street", 'Men of a Certain Age' ve 'Glory' gibi sevilen ismi Andre Braugher 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Brooklyn Nine-Nine'da oynadığı Kaptan Holt rolüyle gönüllerde yer eden Braugher'in menajeri, oyuncunun bir süredir rahatsız olduğunu duyurdu.Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren 'Brooklyn Nine-Nine' için; Andre Braugher kimdir?Chicago’da doğan ve The Juilliard School'da tiyatro eğitimi alan Andre Braugher, Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askere hayat vermişti.Ardından "Homicide" adlı dizide yedi sezon boyunca "Dedektif Frank Pembleton" karakterine hayat veren ünlü isim, bu rolle ilk Emmy ödülünü kazandı. Toplamda 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen Braugher, ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.Andre Braugher, 2013-2021 arasında yayınlanan "Brooklyn Nine-Nine"daki 'Yüzbaşı Raymond Holt' rolüyle şöhreti yakaladı. Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age'de rol aldı.
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andre braugher kimdir, andre braugher kaç yaında, andre braugher öldü mü, andre braugher hastalığı
andre braugher kimdir, andre braugher kaç yaında, andre braugher öldü mü, andre braugher hastalığı

Brooklyn Nine-Nine'ın Kaptan Holt'u Andre Braugher hayatını kaybetti

10:06 13.12.2023 (güncellendi: 10:25 13.12.2023)
© Chris PizzelloBrooklyn Nine-Nine'ın yıldız ismi hayatını kaybetti
Brooklyn Nine-Nine'ın yıldız ismi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Chris Pizzello
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'Brooklyn 99' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Emmy ödüllü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti.
'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide: Life on the Street", 'Men of a Certain Age' ve 'Glory' gibi sevilen ismi Andre Braugher 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Brooklyn Nine-Nine'da oynadığı Kaptan Holt rolüyle gönüllerde yer eden Braugher'in menajeri, oyuncunun bir süredir rahatsız olduğunu duyurdu.
Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren 'Brooklyn Nine-Nine' için;
"Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum."

Andre Braugher kimdir?

Chicago’da doğan ve The Juilliard School'da tiyatro eğitimi alan Andre Braugher, Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askere hayat vermişti.
Ardından "Homicide" adlı dizide yedi sezon boyunca "Dedektif Frank Pembleton" karakterine hayat veren ünlü isim, bu rolle ilk Emmy ödülünü kazandı. Toplamda 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterilen Braugher, ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı.
Andre Braugher, 2013-2021 arasında yayınlanan "Brooklyn Nine-Nine"daki 'Yüzbaşı Raymond Holt' rolüyle şöhreti yakaladı. Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age'de rol aldı.
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