https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-misyonu-faaliyetleri-sona-erdi-son-alman-askerleri-de-maliden-cekildi-1078406537.html

BM Misyonu faaliyetleri sona erdi: 'Son Alman askerleri de Mali'den çekildi'

BM Misyonu faaliyetleri sona erdi: 'Son Alman askerleri de Mali'den çekildi'

Almanya Federal Savunma Kuvvetlerii yaptığı açıklamada, Mali'deki BM misyonu MINUSMA'da görev yapan son askerlerinin Mali'den ayrıldığını duyurdu. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T13:41+0300

2023-12-13T13:41+0300

2023-12-13T13:41+0300

dünya

mali

bm misyonu

birleşmiş milletler (bm)

alman ordusu (bundeswehr)

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

minusma

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Almanya Federal Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Mali'deki BM misyonu MINUSMA'da görev yapan son askerlerinin, yetkililerin yabancı askeri varlığa son verilmesi talebinin ardından Mali'den ülkesinden ayrıldığını duyurdu.30 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi oybirliğiyle Mali misyonunun sona erdirilmesi ve 2023 sonuna kadar tamamen çekilmesi yönünde karar almıştı. Karar, Mali hükümetinin misyonun 10 yıldır ülkenin güvenlik durumunu ele almadaki başarısızlığını gerekçe göstererek yaptığı talebe yanıt olarak alınmıştı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mali'deki BM misyonu MINUSMA, Pazartesi günü 10 yıllık görev süresinin resmi olarak sona erdiğini ilan etti. Misyonun çekilmesi, 2012 yılında ülkenin kuzeyini ele geçiren gruplarla mücadelede etkisiz kalmakla suçlayan Mali askeri hükümeti tarafından talep edilmişti.Almanya Federal Savunma Kuvvetleri, dört askeri personelin Pazar gününe kadar Mali'nin başkenti Bamako'daki MINUSMA karargahında kalacağını söyledi. Mali'deki Alman askeri misyonunun 2024 yılı Mayıs ayı sonunda sona ermesi öngörülüyordu.Bu gelişme, Sahel ülkeleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun eski sömürgeci efendisi Fransa ile askeri işbirliğini sona erdirdiği ve bu ülkelerdeki Fransız karşıtı protestoların ortasında askerlerinin geri çekilmesini talep ettiği bir dönemde meydana geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/mali-ve-nijer-fransanin-dusmanca-tutumu--nedeniyle-vergi-isbirligi-anlasmalarini-iptal-etti-1078148255.html

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mali, bm misyonu, birleşmiş milletler (bm), alman ordusu (bundeswehr), bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), minusma