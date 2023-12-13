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Araştırma: Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor olabilir
Araştırma: Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor olabilir
Bilim insanları, Himalaya sıradağlarındaki buzulların, ilginç bir şekilde iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir etkiye sahip olduğunu ortaya... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:15+0300
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Science Daily’nin haberine göre, bilim insanları tarafından yapılan araştırma, sıradağlardaki buzların yüzeyinde oluşan erimeyle oluşan güçlü ve soğuk rüzgarların dağın yamaçlarındaki yüzeyleri soğuttuğunu ve bu olayın bölgedeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor olabileceğini gösterdi.Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden Profesör Francesca Pellicciotti, sıcak havaların etkisiyle eriyen yüzeydeki buzullar ile alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkının hava boşluğu oluşumuna ve dolayısıyla güçlü soğuk rüzgarların yamaçlara doğru inmesine yol açtığını söyledi.Söz konusu soğuk rüzgarların buzulların bulunduğu dağların yamaçları ve vadilerin derinliklerine nüfuz ettiğini kaydeden Pellicciotti, bu durumun bölge ekosisteminde serinlemeye yol açtığını ifade etti.Araştırmacılar, son yıllarda, dünyada artan hava sıcaklıklarına rağmen Everest dağı eteklerindeki sıcaklık ölçümlerinin bu durumdan etkilenmemesinin bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.Araştırmaya katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden Franco Salerno, bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Minimum sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde artarken, yaz aylarında yüzey sıcaklığı maksimum değerleri sürekli olarak düşüş gösteriyor" dedi.Araştırmacılar, Himalaya buzullarında yaşanan olayın etkilerinin bölgesel olması sebebiyle, küresel bazda hızla artan sıcaklıklara etkisinin sınırlı olduğunu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ancak yavaşlatma yönünde katkısı olabileceğini düşünüyor.Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/himalaya-buzullari-hizla-eriyor-19-milyar-insanin-tatli-suya-erisimini-etkileyebilir-1072654321.html
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Araştırma: Himalaya buzullarının erimesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor olabilir

20:15 13.12.2023
CC0 / Pixabay / Nefes kesen dağ manzaraları
Nefes kesen dağ manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
CC0 / Pixabay /
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Bilim insanları, Himalaya sıradağlarındaki buzulların, ilginç bir şekilde iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.
Science Daily’nin haberine göre, bilim insanları tarafından yapılan araştırma, sıradağlardaki buzların yüzeyinde oluşan erimeyle oluşan güçlü ve soğuk rüzgarların dağın yamaçlarındaki yüzeyleri soğuttuğunu ve bu olayın bölgedeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor olabileceğini gösterdi.
Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden Profesör Francesca Pellicciotti, sıcak havaların etkisiyle eriyen yüzeydeki buzullar ile alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkının hava boşluğu oluşumuna ve dolayısıyla güçlü soğuk rüzgarların yamaçlara doğru inmesine yol açtığını söyledi.
Söz konusu soğuk rüzgarların buzulların bulunduğu dağların yamaçları ve vadilerin derinliklerine nüfuz ettiğini kaydeden Pellicciotti, bu durumun bölge ekosisteminde serinlemeye yol açtığını ifade etti.
Araştırmacılar, son yıllarda, dünyada artan hava sıcaklıklarına rağmen Everest dağı eteklerindeki sıcaklık ölçümlerinin bu durumdan etkilenmemesinin bu olayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Araştırmaya katılan İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden Franco Salerno, bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Minimum sıcaklıklar istikrarlı bir şekilde artarken, yaz aylarında yüzey sıcaklığı maksimum değerleri sürekli olarak düşüş gösteriyor" dedi.
Araştırmacılar, Himalaya buzullarında yaşanan olayın etkilerinin bölgesel olması sebebiyle, küresel bazda hızla artan sıcaklıklara etkisinin sınırlı olduğunu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ancak yavaşlatma yönünde katkısı olabileceğini düşünüyor.
Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.
Nefes kesen dağ manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir
20 Haziran , 13:52
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