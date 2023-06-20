https://sputniknews.com.tr/20230620/himalaya-buzullari-hizla-eriyor-19-milyar-insanin-tatli-suya-erisimini-etkileyebilir-1072654321.html

Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir

Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir

Himalaya buzullarının 2010'dan bu yana önceki on yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı erimesi ve küresel ısınma nedeniyle azalan kar örtüsü, bölgede yaşayan... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:52+0300

2023-06-20T13:52+0300

2023-06-20T13:52+0300

yaşam

himalaya dağları

buzul

tatlı su rezervi

erişim

erişim sorunu

susuzluk

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Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nin (ICIMOD) yayımladığı rapora göre, Hindukuş Himalaya Dağları'nın buzulları 'benzeri görülmemiş oranlarda' eriyor.Sera gazı emisyonlarının hızlı şekilde azaltılmaması halinde 21'inci yüzyılda Himalaya buzulları, hacimlerini yüzde 80 oranında kaybedebilir.Himalayalar'da gelecek yıllarda artması öngörülen ani sel, çığ ve buzul taşkınları ile buz kaybının hızlanması bekleniyor. Bu durumun ise dağların çevresinde yaşayan 240 milyon kişinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki 1 milyar 650 milyon insanı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.Buzullar, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan nehirleri besliyor.Bölgede iklim krizinin etkileri hissediliyorDağlık bölgelerde yaşayan nüfus, iklim değişikliğinden dünyanın diğer yerlerinde yaşayanlara nazaran çok daha fazla etkileniyor.İklim değişikliğinin etkileri, bölgede görülmeye de başladı.Yılın başında Hindistan'ın dağ kasabası Joshimath sular altında kalmaya başlamış ve köy sakinleri tahliye edilmişti.Buzullardaki erimeler endişe yaratıyorHindukuş Himalaya bölgesindeki buzullar, kar ve donmuş topraklardaki küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen değişiklikler 'benzeri görülmemiş ve büyük ölçüde geri döndürülemez' seviyeye erişti.Uluslararası Kriyosfer İklim Girişimi (ICCI) Direktörü Pam Pearson, Himalaya'nın çevresindeki bölgelerde eriyen buzulların tekrar donmasını sağlamanın çok zor olduğunu söyledi.Dünya genelinde buzullarda yoğun erimeler olduğuna işaret eden son araştırmalar, Everest Dağı'nın buzullarının sadece son 30 yılda 2 bin yıllık buzu kaybettiğini tespit etti.

https://sputniknews.com.tr/20230606/bm-dunyanin-isinmasini-15-derece-ile-sinirlamak-bircok-insan-icin-olum-kalim-meselesi-1072061802.html

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himalaya dağları, buzul, tatlı su rezervi, erişim, erişim sorunu, susuzluk