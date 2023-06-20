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https://sputniknews.com.tr/20230620/himalaya-buzullari-hizla-eriyor-19-milyar-insanin-tatli-suya-erisimini-etkileyebilir-1072654321.html
Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir
Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir
Himalaya buzullarının 2010'dan bu yana önceki on yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı erimesi ve küresel ısınma nedeniyle azalan kar örtüsü, bölgede yaşayan... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:52+0300
2023-06-20T13:52+0300
yaşam
himalaya dağları
buzul
tatlı su rezervi
erişim
erişim sorunu
susuzluk
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Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nin (ICIMOD) yayımladığı rapora göre, Hindukuş Himalaya Dağları'nın buzulları 'benzeri görülmemiş oranlarda' eriyor.Sera gazı emisyonlarının hızlı şekilde azaltılmaması halinde 21'inci yüzyılda Himalaya buzulları, hacimlerini yüzde 80 oranında kaybedebilir.Himalayalar'da gelecek yıllarda artması öngörülen ani sel, çığ ve buzul taşkınları ile buz kaybının hızlanması bekleniyor. Bu durumun ise dağların çevresinde yaşayan 240 milyon kişinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki 1 milyar 650 milyon insanı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.Buzullar, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan nehirleri besliyor.Bölgede iklim krizinin etkileri hissediliyorDağlık bölgelerde yaşayan nüfus, iklim değişikliğinden dünyanın diğer yerlerinde yaşayanlara nazaran çok daha fazla etkileniyor.İklim değişikliğinin etkileri, bölgede görülmeye de başladı.Yılın başında Hindistan'ın dağ kasabası Joshimath sular altında kalmaya başlamış ve köy sakinleri tahliye edilmişti.Buzullardaki erimeler endişe yaratıyorHindukuş Himalaya bölgesindeki buzullar, kar ve donmuş topraklardaki küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen değişiklikler 'benzeri görülmemiş ve büyük ölçüde geri döndürülemez' seviyeye erişti.Uluslararası Kriyosfer İklim Girişimi (ICCI) Direktörü Pam Pearson, Himalaya'nın çevresindeki bölgelerde eriyen buzulların tekrar donmasını sağlamanın çok zor olduğunu söyledi.Dünya genelinde buzullarda yoğun erimeler olduğuna işaret eden son araştırmalar, Everest Dağı'nın buzullarının sadece son 30 yılda 2 bin yıllık buzu kaybettiğini tespit etti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/bm-dunyanin-isinmasini-15-derece-ile-sinirlamak-bircok-insan-icin-olum-kalim-meselesi-1072061802.html
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himalaya dağları, buzul, tatlı su rezervi, erişim, erişim sorunu, susuzluk
himalaya dağları, buzul, tatlı su rezervi, erişim, erişim sorunu, susuzluk

Himalaya buzulları hızla eriyor: 2 milyara yakın insanın tatlı suya erişimini etkileyebilir

13:52 20.06.2023
CC0 / Pixabay / Nefes kesen dağ manzaraları
Nefes kesen dağ manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
CC0 / Pixabay /
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Himalaya buzullarının 2010'dan bu yana önceki on yıla kıyasla yüzde 65 daha hızlı erimesi ve küresel ısınma nedeniyle azalan kar örtüsü, bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyar kişinin tatlı su kaynağına erişimini olumsuz etkileyebilir.
Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi'nin (ICIMOD) yayımladığı rapora göre, Hindukuş Himalaya Dağları'nın buzulları 'benzeri görülmemiş oranlarda' eriyor.
Sera gazı emisyonlarının hızlı şekilde azaltılmaması halinde 21'inci yüzyılda Himalaya buzulları, hacimlerini yüzde 80 oranında kaybedebilir.
Himalayalar'da gelecek yıllarda artması öngörülen ani sel, çığ ve buzul taşkınları ile buz kaybının hızlanması bekleniyor. Bu durumun ise dağların çevresinde yaşayan 240 milyon kişinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki 1 milyar 650 milyon insanı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Buzullar, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan nehirleri besliyor.

Bölgede iklim krizinin etkileri hissediliyor

Dağlık bölgelerde yaşayan nüfus, iklim değişikliğinden dünyanın diğer yerlerinde yaşayanlara nazaran çok daha fazla etkileniyor.
İklim değişikliğinin etkileri, bölgede görülmeye de başladı.
Yılın başında Hindistan'ın dağ kasabası Joshimath sular altında kalmaya başlamış ve köy sakinleri tahliye edilmişti.

Buzullardaki erimeler endişe yaratıyor

Hindukuş Himalaya bölgesindeki buzullar, kar ve donmuş topraklardaki küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen değişiklikler 'benzeri görülmemiş ve büyük ölçüde geri döndürülemez' seviyeye erişti.
Uluslararası Kriyosfer İklim Girişimi (ICCI) Direktörü Pam Pearson, Himalaya'nın çevresindeki bölgelerde eriyen buzulların tekrar donmasını sağlamanın çok zor olduğunu söyledi.
Dünya genelinde buzullarda yoğun erimeler olduğuna işaret eden son araştırmalar, Everest Dağı'nın buzullarının sadece son 30 yılda 2 bin yıllık buzu kaybettiğini tespit etti.
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