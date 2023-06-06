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BM: Dünyanın ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamak birçok insan için ölüm kalım meselesi
BM: Dünyanın ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamak birçok insan için ölüm kalım meselesi
BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, "Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir"... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T00:52+0300
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yaşam
iklim değişikliği
birleşmiş milletler (bm)
küresel ısınma
buzulların erimesi
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Stiell, Almanya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ısınmayı 1.5 derecelik ısınmayla sınırlandırma hedefini devam ettirerek, herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlama çağrısında bulundu.Bilimin iklim değişliği konusunda en iyi araç olduğunu vurgulayan Stiell, iklim için harekete geçmenin çok uzun sürdüğünü ve şimdi iklim için alınan kararları uygulama döneminin hızlı olması gerektiğini belirttiSimon Stiell, "Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir” ifadelerini kullandı.Bonn İklim Değişikliği Konferansı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde, 5-15 Haziran'da Almanya'nın Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Görüşmeler, yılın en önemli iklim organizasyonu olarak kabul edilen ve 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, dünyanın iklim krizi karşısında nerede durduğu konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması fırsatını sunacak.Bilim insanları ile karar verici mekanizmalarda bulunan hükümet yetkililerinin bir araya geldiği zirve kapsamında, geçen yılki COP27'de verilen sözler ve ortaya konulan hedefler gözden geçirilecek ayrıca Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesindeki hedeflerin ne derece uygulanabildiği bir kez daha mercek altına alınacak.
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iklim değişikliği, birleşmiş milletler (bm), küresel ısınma, buzulların erimesi
iklim değişikliği, birleşmiş milletler (bm), küresel ısınma, buzulların erimesi

BM: Dünyanın ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamak birçok insan için ölüm kalım meselesi

00:52 06.06.2023
© AA'Buzlar kıtası' Antarktika'da alarm: Bu yıl rekor seviyede eriyor
'Buzlar kıtası' Antarktika'da alarm: Bu yıl rekor seviyede eriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, "Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir" dedi.
Stiell, Almanya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ısınmayı 1.5 derecelik ısınmayla sınırlandırma hedefini devam ettirerek, herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlama çağrısında bulundu.
Bilimin iklim değişliği konusunda en iyi araç olduğunu vurgulayan Stiell, iklim için harekete geçmenin çok uzun sürdüğünü ve şimdi iklim için alınan kararları uygulama döneminin hızlı olması gerektiğini belirtti
Simon Stiell, "Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1.5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir” ifadelerini kullandı.
Bonn İklim Değişikliği Konferansı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde, 5-15 Haziran'da Almanya'nın Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Görüşmeler, yılın en önemli iklim organizasyonu olarak kabul edilen ve 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, dünyanın iklim krizi karşısında nerede durduğu konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması fırsatını sunacak.
Bilim insanları ile karar verici mekanizmalarda bulunan hükümet yetkililerinin bir araya geldiği zirve kapsamında, geçen yılki COP27'de verilen sözler ve ortaya konulan hedefler gözden geçirilecek ayrıca Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesindeki hedeflerin ne derece uygulanabildiği bir kez daha mercek altına alınacak.
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