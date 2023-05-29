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Jane Fonda: Gezegeni kurtarmak için beyaz erkekleri hapse atın
Jane Fonda: Gezegeni kurtarmak için beyaz erkekleri hapse atın
Irkçılık ve ataerkillik olmasa iklim değişikliğinin de olmayacağı görüşünde ısrar eden Hollywood efsanesi, iklim değişikliği yüzünden olası yok oluştan... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T21:26+0300
2023-05-29T21:26+0300
dünya
cannes film festivali
jane fonda
iklim değişikliği
kürtaj
beyaz
erkek
hapis
irkçı
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1960'lardaki Vietnam Savaşı karşıtlığından beri siyasi aktivistliğiyle de gündem olan 85 yaşındaki ABD'li oyuncu Jane Fonda, son yıllarda kendini adadığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne taşıdı. Cannes'daki 'Rendezvous with Jane Fonda' isimli sohbet etkinliğinde konuşan iki Oscar ödüllü aktris, 4 filmde başrolleri paylaştığı Robert Redford'a aşkından, Jean-Luc Godard, Michael Douglas, Katharine Hepburn ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğundan söz etti. ABD'de iklim değişikliği protestolarında sık sık gözaltına alınan Fonda, konu mücadeleye geldiğinde tonunu sertleştirerek, 'insanlığın gezegeni iklim değişikliği yalanlarından kurtarmasının en iyi yolunun, beyaz erkekleri hapse atmak' olduğunu ortaya attı:Gezegenin yaklaşan yok oluşundan sorumlu olduğuna inandığı adamların kim olduğunu belirtmeyen Fonda, bir seyircinin sorusunu yanıtlarken de şu görüşü dile getirdi:2019'un ikinci yarısını ABD Kongresi önündeki protestolarda gözaltına alınarak geçirmiş bulunan ünlü oyuncu, kendi kendisinin reklamını yaptığına dair eleştirilere "Eğer bir ünlüyseniz, özellikle insanlığın geleceği söz konusu olduğunda, o ününüzü kullanma sorumluluğunuz vardır" yanıtını vermişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fonda'yı çekiştirirken "Her daim kelepçe takılı" demişti. Haziran 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine de tepki gösteren Fonda, bu yıl çıktığı 'The View' programında, kadınların kürtaj hakları için yürüyüş ve protesto dışında başka ne önerebileceğinin sorulması üzerine "Aslında cinayeti düşündüm" yanıtını verdi, ardından seyircilerin daha net duyabilmesi için "Cinayet" diye tekrarladı.
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cannes film festivali, jane fonda, iklim değişikliği, kürtaj, beyaz, erkek, hapis, irkçı
cannes film festivali, jane fonda, iklim değişikliği, kürtaj, beyaz, erkek, hapis, irkçı

Jane Fonda: Gezegeni kurtarmak için beyaz erkekleri hapse atın

21:26 29.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/The Tonight Show@FallonTonightJane Fonda
Jane Fonda - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/The Tonight Show@FallonTonight
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Irkçılık ve ataerkillik olmasa iklim değişikliğinin de olmayacağı görüşünde ısrar eden Hollywood efsanesi, iklim değişikliği yüzünden olası yok oluştan kurtulmak için beyaz erkeklerin hapse atılması gerektiğini savundu.
1960'lardaki Vietnam Savaşı karşıtlığından beri siyasi aktivistliğiyle de gündem olan 85 yaşındaki ABD'li oyuncu Jane Fonda, son yıllarda kendini adadığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne taşıdı.
Cannes'daki 'Rendezvous with Jane Fonda' isimli sohbet etkinliğinde konuşan iki Oscar ödüllü aktris, 4 filmde başrolleri paylaştığı Robert Redford'a aşkından, Jean-Luc Godard, Michael Douglas, Katharine Hepburn ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğundan söz etti.
ABD'de iklim değişikliği protestolarında sık sık gözaltına alınan Fonda, konu mücadeleye geldiğinde tonunu sertleştirerek, 'insanlığın gezegeni iklim değişikliği yalanlarından kurtarmasının en iyi yolunun, beyaz erkekleri hapse atmak' olduğunu ortaya attı:
"Her şeyi doğru yaparsak umutlu olmak için hala nedenimiz var. Ama bunun ciddiyetinin bilincinde olmalıyız. Fosil yakıt kullanımımızı yarıya indirmek için yaklaşık 7-8 yılımız var."
"Ve ne yazık ki, bunda en az sorumluluğu olanlar en çok etkilenenler: Küresel Güney, adalardaki insanlar, yoksul renkli insanlar."
"Bu kesinlikle durdurmamız gereken bir trajedi. [Krizden sorumlu olan] o adamları -hepsi erkek- tutuklayıp hapse atmalıyız."
Gezegenin yaklaşan yok oluşundan sorumlu olduğuna inandığı adamların kim olduğunu belirtmeyen Fonda, bir seyircinin sorusunu yanıtlarken de şu görüşü dile getirdi:

“Şunu fark etmemiz hepimizin hayrına: Irkçılık olmasaydı iklim krizi de olmazdı. Ataerkillik olmasaydı iklim krizi olmazdı. Bunlar olayları hiyerarşik gören zihniyet. Önemli olan beyaz erkeklerdir ve diğer her şey en alttadır."

"İklim kriziyle mücadele ettiğimi söylediğimde, aynı zamanda ataerkil ve ırkçılıkla da mücadele ettiğimi hissediyorum. Bu önemli çünkü sığınaklardan çıkmalıyız; feministler buraya, çevreciler buraya."

"Vietnam Savaşı üzerinden aktivist olmaya başladığımda bunu öğrenmiştim. Hangisi olursa olsun, herhangi bir konuda ne kadar derine inerseniz, bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlarsınız. Ve eğer iklim krizini çözersek ama o diğer şeyleri hala çözmemişsek, başımız belada demektir."

2019'un ikinci yarısını ABD Kongresi önündeki protestolarda gözaltına alınarak geçirmiş bulunan ünlü oyuncu, kendi kendisinin reklamını yaptığına dair eleştirilere "Eğer bir ünlüyseniz, özellikle insanlığın geleceği söz konusu olduğunda, o ününüzü kullanma sorumluluğunuz vardır" yanıtını vermişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fonda'yı çekiştirirken "Her daim kelepçe takılı" demişti.
Haziran 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine de tepki gösteren Fonda, bu yıl çıktığı 'The View' programında, kadınların kürtaj hakları için yürüyüş ve protesto dışında başka ne önerebileceğinin sorulması üzerine "Aslında cinayeti düşündüm" yanıtını verdi, ardından seyircilerin daha net duyabilmesi için "Cinayet" diye tekrarladı.
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