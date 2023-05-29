https://sputniknews.com.tr/20230529/jane-fonda-gezegeni-kurtarmak-icin-beyaz-erkekleri-hapse-atin-1071752896.html

Jane Fonda: Gezegeni kurtarmak için beyaz erkekleri hapse atın

Jane Fonda: Gezegeni kurtarmak için beyaz erkekleri hapse atın

Irkçılık ve ataerkillik olmasa iklim değişikliğinin de olmayacağı görüşünde ısrar eden Hollywood efsanesi, iklim değişikliği yüzünden olası yok oluştan... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T21:26+0300

2023-05-29T21:26+0300

2023-05-29T21:26+0300

dünya

cannes film festivali

jane fonda

iklim değişikliği

kürtaj

beyaz

erkek

hapis

irkçı

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1960'lardaki Vietnam Savaşı karşıtlığından beri siyasi aktivistliğiyle de gündem olan 85 yaşındaki ABD'li oyuncu Jane Fonda, son yıllarda kendini adadığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne taşıdı. Cannes'daki 'Rendezvous with Jane Fonda' isimli sohbet etkinliğinde konuşan iki Oscar ödüllü aktris, 4 filmde başrolleri paylaştığı Robert Redford'a aşkından, Jean-Luc Godard, Michael Douglas, Katharine Hepburn ile birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğundan söz etti. ABD'de iklim değişikliği protestolarında sık sık gözaltına alınan Fonda, konu mücadeleye geldiğinde tonunu sertleştirerek, 'insanlığın gezegeni iklim değişikliği yalanlarından kurtarmasının en iyi yolunun, beyaz erkekleri hapse atmak' olduğunu ortaya attı:Gezegenin yaklaşan yok oluşundan sorumlu olduğuna inandığı adamların kim olduğunu belirtmeyen Fonda, bir seyircinin sorusunu yanıtlarken de şu görüşü dile getirdi:2019'un ikinci yarısını ABD Kongresi önündeki protestolarda gözaltına alınarak geçirmiş bulunan ünlü oyuncu, kendi kendisinin reklamını yaptığına dair eleştirilere "Eğer bir ünlüyseniz, özellikle insanlığın geleceği söz konusu olduğunda, o ününüzü kullanma sorumluluğunuz vardır" yanıtını vermişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fonda'yı çekiştirirken "Her daim kelepçe takılı" demişti. Haziran 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine de tepki gösteren Fonda, bu yıl çıktığı 'The View' programında, kadınların kürtaj hakları için yürüyüş ve protesto dışında başka ne önerebileceğinin sorulması üzerine "Aslında cinayeti düşündüm" yanıtını verdi, ardından seyircilerin daha net duyabilmesi için "Cinayet" diye tekrarladı.

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Sputnik Türkiye

cannes film festivali, jane fonda, iklim değişikliği, kürtaj, beyaz, erkek, hapis, irkçı