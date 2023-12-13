https://sputniknews.com.tr/20231213/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-gezegendeki-en-savasa-hazir-ve-deneyimli-ordu-haline-geldi-1078439257.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu gezegendeki en savaşa hazır ve deneyimli ordu haline geldi

ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu gezegendeki en savaşa hazır ve deneyimli ordu haline geldi

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde paha biçilmez bir deneyim kazandığını... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde Rus ordusunun Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sayesinde dünyanın en savaşa hazır ve deneyimli ordusu haline geldiğini söyledi.Ritter, “Gezegende Rus ordusuyla aynı deneyime sahip hiçbir silahlı kuvvet yok. Ukrayna askerleri de benzer bir deneyim kazanabilirdi ama hepsi öldü. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında gerekli hazırlığı görmemiş, eğitim almamış insanlar var. Gerekli donanıma sahip değiller, teçhizatı nasıl kullanılacaklarını bilmiyorlar” dedi.Rusya’nın on binlerce savaşçıyı eğiten ve gönüllüleri profesyonel askerlere dönüştüren bir sistem kurduğunu belirten uzman, yalnızca Rusların bu kadar iyi koordine edilmiş bir askeri mekanizmaya sahip olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-militanlari-artyomovskoye-yerlesiminden-kacarken-goruntulendi-1078064165.html

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