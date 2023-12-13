https://sputniknews.com.tr/20231213/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-gezegendeki-en-savasa-hazir-ve-deneyimli-ordu-haline-geldi-1078439257.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu gezegendeki en savaşa hazır ve deneyimli ordu haline geldi
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu gezegendeki en savaşa hazır ve deneyimli ordu haline geldi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde paha biçilmez bir deneyim kazandığını... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T23:52+0300
2023-12-13T23:52+0300
2023-12-13T23:52+0300
ukrayna krizi
abd
abd
abd deniz piyadeleri
youtube
scott ritter
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde Rus ordusunun Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sayesinde dünyanın en savaşa hazır ve deneyimli ordusu haline geldiğini söyledi.Ritter, “Gezegende Rus ordusuyla aynı deneyime sahip hiçbir silahlı kuvvet yok. Ukrayna askerleri de benzer bir deneyim kazanabilirdi ama hepsi öldü. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında gerekli hazırlığı görmemiş, eğitim almamış insanlar var. Gerekli donanıma sahip değiller, teçhizatı nasıl kullanılacaklarını bilmiyorlar” dedi.Rusya’nın on binlerce savaşçıyı eğiten ve gönüllüleri profesyonel askerlere dönüştüren bir sistem kurduğunu belirten uzman, yalnızca Rusların bu kadar iyi koordine edilmiş bir askeri mekanizmaya sahip olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-militanlari-artyomovskoye-yerlesiminden-kacarken-goruntulendi-1078064165.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, abd deniz piyadeleri, youtube, scott ritter, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd, abd deniz piyadeleri, youtube, scott ritter, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna krizi
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu gezegendeki en savaşa hazır ve deneyimli ordu haline geldi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde paha biçilmez bir deneyim kazandığını belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde Rus ordusunun Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sayesinde dünyanın en savaşa hazır ve deneyimli ordusu haline geldiğini söyledi.
Ritter, “Gezegende Rus ordusuyla aynı deneyime sahip hiçbir silahlı kuvvet yok. Ukrayna askerleri de benzer bir deneyim kazanabilirdi ama hepsi öldü. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında gerekli hazırlığı görmemiş, eğitim almamış insanlar var. Gerekli donanıma sahip değiller, teçhizatı nasıl kullanılacaklarını bilmiyorlar” dedi.
Rusya’nın on binlerce savaşçıyı eğiten ve gönüllüleri profesyonel askerlere dönüştüren bir sistem kurduğunu belirten uzman, yalnızca Rusların bu kadar iyi koordine edilmiş bir askeri mekanizmaya sahip olduğunu vurguladı.