https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-militanlari-artyomovskoye-yerlesiminden-kacarken-goruntulendi-1078064165.html
Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi
Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme kuvvetlerinin Artyomovskoye yerleşimine saldırdıkları sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin mevzilerini terk... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:53+0300
2023-12-13T16:53+0300
2023-12-13T16:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, SputniK’e açıklamasında Artyomovskoye yerleşiminde bulunan Ukrayna ordu birliklerinin Rus askerleri saldırısı sırasında ölü ve yaralıları geride bırakarak kaçtıklarını anlattı.Yetkili, “(Yerleşime yapılan saldırı sırasında) düşman, yaralıları ve ölüleri bırakarak kaçtı, militanların bir kısmı silah bırakarak teslim oldu” diye konuştu.Güney Askeri Grubu indirme kuvvetlerinin havadan yaptıkları keşif çalışmaları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ortaya çıkardıklarını anlatan yetkili, Rus askerlerin ayrıca Ukrayna güçlerinin müstahkem mevkilerini ve silah mevzilerini de tespit ettiklerinin altını çizdi.Yetkili, “Topçu düellosu sonucu grubun topçuları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri topçularının atış pozisyonlarını susturdu ve açığa çıkan komuta merkezlerini imha etti. Saldırı uçakları, militanların saklandığı müstahkem mevzileri ve tahkimatları vurdu” diye sözlerini sürdürdü.Rus ordusunun isabetli atışlarının ve Kiev’in ateş gücünün susturulmasının Ukraynalı militanlarda moral bozukluğuna neden olduğuna dikkat çeken yetkili, ardından Rus hücum birliklerinin zırhlı araçlarla birkaç yönden Artyomovskoye’ye hücum ettiklerini aktardı.İnsansız hava araçları (İHA) operatörlerinin de hücum eden birliklere refakat ederek Ukrayna ordusunun yeni atış mevzileri ve mayınlanmış yollar konusunda uyardıklarını anlatan yetkili, “Tespit edilen atış mevzileri FPV İHA ekipleri ve zırhlı gruplarının ateşiyle anında imha edilmişti” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Kasım tarihinde Rus ordusunun Artyomovskoye’nin kontrolünü ele geçirdiği bilgisini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231017/donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-ayda-ukrayna-ordusuna-ait-50-iha-imha-edildi-1076429339.html
https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-artyomovskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1077924196.html
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Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi
Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi
2023-12-13T16:53+0300
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video, rusya, ukrayna
Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme kuvvetlerinin Artyomovskoye yerleşimine saldırdıkları sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin mevzilerini terk ederek kaçtıklarını görüntüleyen bir video paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, SputniK’e açıklamasında Artyomovskoye yerleşiminde bulunan Ukrayna ordu birliklerinin Rus askerleri saldırısı sırasında ölü ve yaralıları geride bırakarak kaçtıklarını anlattı.
Yetkili, “(Yerleşime yapılan saldırı sırasında) düşman, yaralıları ve ölüleri bırakarak kaçtı, militanların bir kısmı silah bırakarak teslim oldu” diye konuştu.
Güney Askeri Grubu indirme kuvvetlerinin havadan yaptıkları keşif çalışmaları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ortaya çıkardıklarını anlatan yetkili, Rus askerlerin ayrıca Ukrayna güçlerinin müstahkem mevkilerini ve silah mevzilerini de tespit ettiklerinin altını çizdi.
Yetkili, “Topçu düellosu sonucu grubun topçuları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri topçularının atış pozisyonlarını susturdu ve açığa çıkan komuta merkezlerini imha etti. Saldırı uçakları, militanların saklandığı müstahkem mevzileri ve tahkimatları vurdu” diye sözlerini sürdürdü.
Rus ordusunun isabetli atışlarının ve Kiev’in ateş gücünün susturulmasının Ukraynalı militanlarda moral bozukluğuna neden olduğuna dikkat çeken yetkili, ardından Rus hücum birliklerinin zırhlı araçlarla birkaç yönden Artyomovskoye’ye hücum ettiklerini aktardı.
İnsansız hava araçları (İHA) operatörlerinin de hücum eden birliklere refakat ederek Ukrayna ordusunun yeni atış mevzileri ve mayınlanmış yollar konusunda uyardıklarını anlatan yetkili, “Tespit edilen atış mevzileri FPV İHA ekipleri ve zırhlı gruplarının ateşiyle anında imha edilmişti” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Kasım tarihinde Rus ordusunun Artyomovskoye’nin kontrolünü ele geçirdiği bilgisini vermişti.