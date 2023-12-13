https://sputniknews.com.tr/20231213/ukrayna-militanlari-artyomovskoye-yerlesiminden-kacarken-goruntulendi-1078064165.html

Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi

Ukrayna militanları, Artyomovskoye yerleşiminden kaçarken görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme kuvvetlerinin Artyomovskoye yerleşimine saldırdıkları sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin mevzilerini terk... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T16:53+0300

2023-12-13T16:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, SputniK’e açıklamasında Artyomovskoye yerleşiminde bulunan Ukrayna ordu birliklerinin Rus askerleri saldırısı sırasında ölü ve yaralıları geride bırakarak kaçtıklarını anlattı.Yetkili, “(Yerleşime yapılan saldırı sırasında) düşman, yaralıları ve ölüleri bırakarak kaçtı, militanların bir kısmı silah bırakarak teslim oldu” diye konuştu.Güney Askeri Grubu indirme kuvvetlerinin havadan yaptıkları keşif çalışmaları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ortaya çıkardıklarını anlatan yetkili, Rus askerlerin ayrıca Ukrayna güçlerinin müstahkem mevkilerini ve silah mevzilerini de tespit ettiklerinin altını çizdi.Yetkili, “Topçu düellosu sonucu grubun topçuları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri topçularının atış pozisyonlarını susturdu ve açığa çıkan komuta merkezlerini imha etti. Saldırı uçakları, militanların saklandığı müstahkem mevzileri ve tahkimatları vurdu” diye sözlerini sürdürdü.Rus ordusunun isabetli atışlarının ve Kiev’in ateş gücünün susturulmasının Ukraynalı militanlarda moral bozukluğuna neden olduğuna dikkat çeken yetkili, ardından Rus hücum birliklerinin zırhlı araçlarla birkaç yönden Artyomovskoye’ye hücum ettiklerini aktardı.İnsansız hava araçları (İHA) operatörlerinin de hücum eden birliklere refakat ederek Ukrayna ordusunun yeni atış mevzileri ve mayınlanmış yollar konusunda uyardıklarını anlatan yetkili, “Tespit edilen atış mevzileri FPV İHA ekipleri ve zırhlı gruplarının ateşiyle anında imha edilmişti” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Kasım tarihinde Rus ordusunun Artyomovskoye’nin kontrolünü ele geçirdiği bilgisini vermişti.

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https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-artyomovskoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1077924196.html

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